Jaén ya vive su Feria de San Lucas 2026 tras el encendido de 1,4 millones de puntos de luz 'led'

Encendido del alumbrado de la Feria de San Lucas de Jaén 2026. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Festejos, María Espejo, y otros miembros de la Corporación municipal, ha participado en el encendido del alumbrado extraordinario de la Feria de San Lucas 2026, compuesto de 1,4 millones de puntos de luz 'led'.

El encargado de encender este año el alumbrado de la Feria de San Lucas 2026 ha sido Pablo Aguilar Collado como guiño a los niños, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota en la que se pone de relieve que la cifra de 1,4 millones de puntos de luz 'led' que componen este año el alumbrado de la feria es algo más de un millón superior con respecto a la edición de 2025, lo que supone un incremento de la iluminación extraordinaria que hará que San Lucas "brille más que nunca durante estos días", según valoran desde el consistorio.

Entre las principales novedades destaca la instalación de una nueva portada monumental principal en 3D, de inspiración andaluza, que dará la bienvenida a los visitantes. La estructura, compuesta por grandes arcos y torres ornamentales, contará con iluminación en todas sus caras para realzar su presencia tanto de día como de noche. En su conjunto, esta portada incorpora 200.000 puntos de luz 'led'.

El alumbrado se completa con la iluminación de 18 pórticos de feria, cada uno de ellos con más de 50.000 puntos 'led'. En total, el Paseo de Caballos concentrará alrededor de 900.000 puntos de luz, convirtiéndose en uno de los espacios más destacados de la iluminación extraordinaria.

A estos elementos se suman 50 arcos luminosos led distribuidos por distintos puntos del recinto ferial como el Paseo Real de San Lucas, las calles 11 de Octubre y 18 de Octubre, conocidas como la calle de las Casetas, y el Paseo de Santa Catalina. El conjunto de estos arcos reúne más de 300.000 puntos de luz 'led'.

Con el encendido del alumbrado, Jaén da comienzo a una nueva edición de su Feria de San Lucas, que vuelve a convertir el recinto ferial en uno de los principales puntos de encuentro para jiennenses y visitantes.