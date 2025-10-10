Jaén ya vive su fiesta grande con la Feria de San Lucas

Archivo - El recinto ferial en una edición anterior de San Lucas. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jaén celebra la Feria y Fiestas de San Lucas desde este viernes y hasta el 19 de octubre con una programación que incluye más de 45 actividades y un recinto ferial con 37 casetas y atracciones.

Un programa "para todos los públicos" que se desarrollará en diferentes espacios, incluido el ferial, donde hay actividad desde este mediodía y donde la inauguración oficial con el alumbrado extraordinario está prevista a las 23,50 horas.

Precisamente, para incentivar la asistencia a este espacio desde el primer día, se ha celebrado una de las novedades de esta edición: la iniciativa 'Destapa el ferial'. Cientos de personas han participado en esta actividad impulsada por los caseteros y los feriantes, a los que ha acompañado la concejala de Cultura, Turismo y Fiestas, María Espejo.

Se han repartido más de 1.500 invitaciones que incluían un botellín de cerveza y una tapa de arroz en una barra provisional instalada en el paseo central. Además, de tres a seis de la tarde, las atracciones se ofertan a un precio especial con una promoción de dos por uno.

El recinto tiene 360.000 puntos de led, 17 arcos en la cuesta del ferial, 33 arcos en la zona de casetas y 18 portales en el paseo central que culminarán con la portada principal. Se han instalado 69 módulos (25 dobles y 19 sencillos), que se traducen en 37 casetas, de manera que se mantiene, prácticamente, la misma cifra que en 2024.

Entre ellas, se encuentra el denominado espacio San Lucas Accesible, (caseta 35), que dispone de aseos para personas con movilidad reducida y ostomizados, con camillas articuladas, sillas de ruedas y servicio de reparación. Con este fin de fomentar una feria inclusiva, también el día 14, en horario de 16,00 a 18,00 horas, se producirá el apagado de la música en todo el recinto.

Igualmente, las atracciones de feria tendrán todos los días una misma sintonía musical y habrá dos días de la Infancia, el 14 y 19 de octubre, con las atracciones a precios reducidos de 2,50 euros, excepto las de menos de 16 plazas con un recorrido único de tres euros.

PREGÓN Y CABALGATA

Ya este sábado, llegarán dos de los momentos más esperados: el pregón, a cargo del escritor ubetense David Uclés, a las 19,15 horas desde el balcón central del Ayuntamiento, y la posterior cabalgata 'Jaén, en clave de interculturalidad'.

En ella habrá alusiones al 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén y el 450 aniversario de la muerte de Andrés de Vandelvira, además de verse representadas culturas milenarias como la china, la hindú o la africana. Está previsto que más de 500 personas participen en la comitiva.

Tanto en estos actos como durante el resto de jornadas festivas, la seguridad será un elemento fundamental, con un dispositivo especial con Policía Local, Policía Nacional, además de la adscrita a la comunidad, Bomberos y Protección Civil. También destaca la labor del personal de limpieza y mantenimiento.

En este ámbito de la seguridad, cabe resaltar que el recinto ferial volverá a tener un punto violeta para prevenir la violencia contra las mujeres o el colectivo Lgtbiq+ y atender posibles casos.

Para potenciar la seguridad de los menores en el recinto, Protección Civil ha puesto en marcha la entrega de pulseras y pegatinas con el nombre del menor y teléfono de contacto de los padres, de modo que pueda haber una rápida actuación en caso de se extravíen.

También se puede incluir información sanitaria relevante (asma, diabete...) para atender cualquier necesidad mientras se localiza a la familia. El servicio se encuentra en la caseta Jaén Arena y funciona todos los días de feria de 14,00 a 03:00 horas y hasta las 05,00 horas en festivos y vísperas.

De otro lado y con el objetivo de facilitar la movilidad hasta el ferial, se ha establecido un refuerzo del servicio de autobuses urbanos. Habrá líneas que lo conecten con los diferentes barrios de Jaén con un horario adaptado. El precio del billete es de 1,15 euros y este año, como novedad, podrá utilizarse la tarjeta de transporte urbano.

En el ámbito interurbano, también se refuerza por parte del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén para facilitar una movilidad segura, sostenible y económica desde los municipios que componen esta área. Habrá 146 servicios especiales, con paradas en puntos estratégicos como la antigua Nacional-323 o Las Infantas.

En concreto, este plan se centrará en los servicios en las noches de los dos sábados de feria: la del día 11 al 12 y la noche del día 18 al 19, con expediciones de autobuses interurbanos en el horario comprendido entre las 18,00 y las 04,00 horas.

ACTIVIDADES

Con respecto a las actividades programadas para San Lucas, se vuelve a dar una especial visibilidad a la escuelas de danza y baile de Jaén a través de la actividad 'Jaén en feria', que incluye muestras de danza en la plaza de la Constitución entre el 12 y el 19 de octubre.

El domingo 12 el Palacio Provincial acogerá el XXIII Encuentro Nacional de Arte de encaje de bolillos y al día siguiente partirá desde la plaza de San Ildefonso el pasacalles de la XIV edición de Festiband en homenaje a José Cuadrado Pérez.

El sábado 18 de octubre, se expondrán en la verja de la Diputación las chilindrinas (caricaturas humorísticas) a cargo de la Asociación de Vecinos Arco del Consuelo. Ese mismo día habrá un encierro infantil en la Alameda de Adolfo Suárez y la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto extraordinario en la calle Bernabé Soriano dedicado al pasodoble taurino. La agrupación repetirá actuación el día después, dedicada en este caso a la zarzuela y el género lírico español.

El Auditorio de la Alameda será uno de los espacios más importante con conciertos para todos los públicos. Este viernes actúan Los Yakis; este sábado llegarán Ptazeta y Marlena y el domingo, Mago de Oz, Mergara y Reino de Hades.

El viernes 17 de octubre, será el turno de tres destacado grupos de la música española: Café Quijano, Los Secretos y La Guardia. Por último, el sábado 18 subirán al escenario Miguel Campello (El Bicho), Nolasco con la colaboración de Antonio Carmona y Fran Cortés Chiquetete y el grupo G5, con Kiko Veneno, Canijo de Jerez, Diego Ratón, Muchachito Bombo Infierno y Tomasito.

TEATROS

El Teatro Darymelia acogerá espectáculos como el festival de flamenco Pepe Polluelas organizado por la Peña Flamenca, este mismo viernes, o un homenaje a Karina con entrada libre hasta completar aforo (día 12). El 13 de octubre se podrá disfrutar de la XIV de Festiband con bandas como la Sociedad Filarmónica de Jaén, la Banda de Música de Valdepeñas de Jaén y la Asociación musical Silverio Campos de Sabiote.

El martes 14 llegará al Darymelia el Musical 'La Cenicienta', de la Sala La Paca, y el miércoles 15, la zazuela 'La del manojo de rosas' a cargo del Teatro Lírico. En este mismo escenario, pero ya el 18 de octubre, está previsto el 'show' del cómico Edén Serrano y el día 19 la obra de teatro infantil 'El patito feo', de Small Clown.

El Nuevo Teatro Infanta Leonor abrirá sus puertas el 12 de octubre para representar un espectáculo de zarzuela 'El dúo de la Africana' y el día 17 se subirá a este escenario Paz Padilla con 'El humor de mi vida'. Por último, el sábado 18 acogerá el concierto de Los Brincos, en su gira 60 aniversario.

La Feria de San Lucas 2025 terminará el domingo 19 de octubre, a las 21,30 horas: más de 300 drones sobrevolarán el cielo jiennense para realizar un espectáculo que se podrá ver desde el mismo recinto ferial.