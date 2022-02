Jaencoop recibe con "orgullo" la Medalla de Andalucía y destaca la importancia del "trabajo colectivo"

JAÉN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo oleícola Jaencoop, Cristóbal Gallego, ha recibido como "un orgullo" la concesión de la Medalla de Oro de Andalucía de Economía y Empresa, al tiempo que ha destacado la importancia del "trabajo colectivo" para "tener músculo" y alcanzar "metas mejores" para todos.

Así lo ha indicado a Europa Press después de que el vicepresidente de la Junta, y el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, hayan informado tras el Consejo de Gobierno de este martes de la concesión de las distinciones con motivo del 28 de febrero.

"La verdad es que no lo esperábamos porque estás metido en el trabajo diario y no captas esta posibilidad. Estamos en nuestra obligación, lo que tenemos que hacer... Y luego que te reconozcan, sobre todo, en tu tierra y con la distinción máxima que se puede dar... Me faltan las palabras", ha manifestado Gallego.

Junto a esa "alegría" y "satisfacción", el presidente de esta cooperativa de segundo grado ha señalado que hay "también un poco de descanso" en tanto que "parece ser que las cosas que se están trabajando están yendo por el buen camino".

Una labor que se realiza "de manera colectiva" en la que ha considerado que "a veces lo difícil es el trabajar juntos, unirte" y sumar esfuerzos. "Tenemos que hacer un trabajo los que estamos al frente muy de convicción, muy de convencer a las personas para que den ese paso de intentar trabajar juntos, de tener músculo, que el esfuerzo de todos nos permite poder llegar a metas mejores para el conjunto", ha dicho.

Tras apuntar que en ocasiones "no sale todo en el día a día como piensas", ha valorado que "con el tiempo se consolida este tipo de proyectos". "Y creo que eso es lo más valorable. El esfuerzo que todos estamos haciendo en poder poner nuestras manos y las herramientas en trabajar y poder obtener objetivos juntos", ha subrayado el presidente.

El Grupo Jaencoop nació en 1986 de la mano de un numeroso grupo de agricultores y almazaras, en su mayoría con una trayectoria de más de 50 años. Comprometidos con el desarrollo olivarero de la provincia de Jaén, decidieron unirse para crear un grupo especializado en producir y comercializar aceite de oliva de gran calidad. Desde el primer momento, se marcaron el objetivo del respeto a los orígenes y a la tradición de elaborar un zumo de aceituna totalmente natural.

En la actualidad, Jaencoop es el primer grupo cooperativo productor de la provincia de Jaén, referente a nivel mundial por dimensión, calidad de los productos y servicio a los clientes. Agrupa a más de 14.000 socios, que explotan más de nueve millones de olivos, fundamentalmente de la variedad picual, y una creciente producción de la variedad arbequina.

Dichas explotaciones se sitúan estratégicamente en más de 20 términos municipales de la provincia de Jaén, la mayor productora de aceite de oliva en el mundo, en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas y las comarcas de El Condado y La Loma.

Un enclave geográfico característico por su clima y orografía que realzan las cualidades organolépticas de sus aceites, otorgándole unos matices de sabores muy particulares.