Los Jardines del Alcázar de Córdoba abren al público el día 16 de junio tras las labores de conservación y mejora

Los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba reabren sus puertas al público el martes 16 de junio, tras las labores de conservación, mejora y adecuación desde el mes de enero. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba abrirán sus puertas al público el próximo martes, 16 de junio, tras las labores de conservación, mejora y adecuación a las que se ha sometido desde el mes de enero, según ha informado el Ayuntamiento.

El horario de visita desde el martes y hasta el 15 de septiembre será el de verano, tal y como se hace en el resto de museos municipales. En el caso del Alcázar, y al tratarse de un espacio al aire libre y, por tanto, sometido a las altas temperaturas en mayor medida, el horario será algo más reducido que el resto de los museos, quedando fijado así de 08,15 a 13,00 horas, de martes a domingo. Una vez finalizada la época estival, los jardines seguirán abiertos en su horario de invierno.

Las entradas se ponen a la venta ese jueves y pueden adquirirse en tres puntos habilitados a tal efecto para evitar colas. Se trata de un tótem ubicado a tal efecto frente al Alcázar --en la zona de la Ribera--, el kiosko de Campo Santo de los Mártires y el Museo Taurino, si bien este último punto es para pago en metálico. Igualmente pueden adquirirse en la web 'https://www.cordoba.es/servicios/cultura-ocio-y-naturaleza/m...'. El puesto de taquilla de entrada en los jardines será solo de validación y el precio de la entrada será de siete euros. Durante el horario de apertura habrá servicio de mediación cultural, como en el resto de museos.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha señalado que los jardines abren de nuevo sus puertas al público "después de una importante labor de conservación y mejora a la que se han sometido" y ha agradecido el trabajo desarrollado por Emacsa y por Parques y Jardines, que "han sido fundamentales para que este espacio, que es uno de nuestros principales atractivos patrimoniales, esté en las mejores condiciones para el disfrute de los cordobeses y los turistas".

Asimismo, ha destacado que "se trata de una intervención transversal, con una colaboración fundamental de la Gerencia de Urbanismo, que evidencia el compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento por la puesta en valor del patrimonio de la ciudad".

Los trabajos desarrollados en los jardines han consistido principalmente en, por parte de Emacsa, la impermeabilización de los estanques y renovación del sistema de bombas y difusores de las fuentes. También se han soterrado las estructuras de cableado y Parques y Jardines ha procedido al mantenimiento y puesta a punto de la jardinería y zona verde.