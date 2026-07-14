Javier Cortés será el nuevo portavoz de Vox en el Parlamento, en sustitución de Gavira

Archivo - El diputado de Vox Javier Cortes - FRANCISCO J. OLMO- EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha renovado su estructura de portavocía, tras el nombramiento de Manuel Gavira como vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta, con la designación de Javier Cortés como el nuevo portavoz en la Cámara autonómica de la XIII legislatura. Junto a él, Rodrigo Alonso continuará desempeñando la responsabilidad de portavoz adjunto, cargo al que se incorpora Paula Badanelli.

Así se recoge en una nota de prensa de Vox, donde se indicado que Javier Cortés, diputado por la provincia de Sevilla y economista de profesión, cuenta con "una amplia trayectoria tanto en el ámbito político como en la organización interna" del partido.

Ha sido diputado en el Parlamento de Andalucía durante la anterior legislatura y ha desempeñado responsabilidades como gerente nacional del partido. Vinculado al mundo rural desde sus inicios, Cortés ha sido además uno de los "protagonistas del crecimiento y consolidación de Vox en la provincia de Sevilla, donde ha desarrollado una intensa labor política y orgánica desde aquella foto de Santiago Abasca en el banco de la Calle Asunción", según la nota.

Por su parte, Rodrigo Alonso, diputado por Almería, continuará como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, Alonso es también portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox. Del mismo modo, el portavoz adjunto ha desarrollado una intensa labor parlamentaria "en defensa del sector primario, los trabajadores y los autónomos", según la nota.

A la portavocía adjunta se incorpora también Paula Badanelli, diputada por Córdoba, periodista de profesión y presidenta del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en esta provincia. Tras su etapa como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Badanelli se incorpora como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario en la Cámara andaluza.

Con esta nueva estructura de portavocía, el grupo Vox "afronta una nueva etapa con el objetivo de continuar defendiendo en el Parlamento andaluz las iniciativas orientadas a la mejora de la vida de los andaluces, los servicios públicos, el apoyo al sector primario, la seguridad, el acceso a la vivienda y la defensa de los intereses de todos los andaluces", según la nota.