Javier Quijada, elegido nuevo coordinador local de IU Córdoba ciudad tras la XXVI Asamblea Local

XXVI Asamblea Local de IU Córdoba. - IZQUIERDA UNIDA CÓRDOBA CIUDAD

CÓRDOBA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Córdoba ciudad ha renovado su dirección tras la XXVI Asamblea Local, donde Javier Quijada ha sido elegido como nuevo coordinador local, con el objetivo de "dar un nuevo impulso a la organización y convertirla en una herramienta útil al servicio de la ciudadanía cordobesa". Esta nueva etapa también presenta una estructura organizativa reforzada, con la creación de la Coordinación de la Comisión Colegiada, que será liderada por Paqui Delgado. Este modelo busca promover "un liderazgo colectivo, compartido y profundamente feminista" al frente de IU Córdoba.

Según han señalado desde la organización, esta renovación surge "desde el consenso, con un fuerte compromiso de trabajar de manera conjunta y una clara voluntad de construcción colectiva". En este sentido, IU Córdoba ha subrayado que "amar lo que hacemos, ensanchar el alma y pensar en común" es la base para construir una organización viva, cohesionada y llena de ilusión por transformar la ciudad.

La nueva dirección local combina "experiencia acumulada, ya que mantiene a personas de la dirección saliente, y nuevas energías", un equilibrio que IU Córdoba considera "clave" para afrontar una etapa marcada por la "necesidad de reforzar la militancia, recuperar presencia en los barrios y reconstruir una organización sólida tras años complejos para el espacio de la izquierda".

Desde IU Córdoba han querido dedicar también un reconocimiento expreso a la dirección saliente, destacando el trabajo desarrollado tanto en el ámbito institucional como en la calle. "Ha sido una dirección comprometida con la defensa de los derechos y las reivindicaciones de la ciudadanía, presente en la lucha por unos servicios públicos de calidad, el feminismo, la protección del medio ambiente y las políticas sociales, y siempre del lado de la mayoría social de Córdoba", señalan desde la organización.

En este sentido, la formación ha hecho hincapié en que IU Córdoba parte de "un diagnóstico claro: la organización arrastra un debilitamiento organizativo que debe abordarse con serenidad y determinación". Por ello, "la prioridad absoluta de la nueva dirección será reforzar la organización, con dos líneas estratégicas fundamentales", ha subrayado.

Por un lado, recuperar e incrementar la militancia, tanto de compañeros que en estos años han podido tomar distancia como incorporando a nueva militancia joven y comprometida en los barrios, colectivos y movimientos sociales. Por otro, reactivar los distritos y los barrios como espacios reales de debate y decisión, apostando por una organización de abajo arriba, donde las propuestas nazcan en la militancia y en la ciudad y se trasladen después al ámbito institucional.

En su relación con la ciudad, la nueva dirección fija como eje central "la escucha activa a la ciudadanía, asociaciones vecinales, colectivos y movimientos sociales", con el objetivo de "identificar referentes sociales y trasladar sus demandas al grupo municipal para su defensa frente a un gobierno del PP" que, señalan, "gobierna de espaldas a las necesidades reales de la mayoría social".

IU Córdoba reafirma su apuesta por "la unidad de la izquierda y la unidad de acción, convencida de que cuando la izquierda se organiza, coopera y genera referentes claros, la ciudadanía gana". La nueva dirección ha querido cerrar la Asamblea apelando "a toda la militancia, a la que está, a la que no pudo estar y a la que nunca se fue del todo".

En ese camino, IU Córdoba ha reivindicado una "organización claramente feminista, con rostro de mujer, en la que las compañeras se sientan reconocidas, seguras y protagonistas". "Sin feminismo no hay organización fuerte ni transformación posible", subrayan desde la dirección, que se marca como objetivo "ser referente también hacia dentro, construyendo una IU violeta, de igualdad real y coherente en su práctica cotidiana".