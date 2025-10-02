Los Javis ruedan en el centro de Granada su nuevo proyecto cinematográfico 'La bola negra'

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los directores de cine Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis, están rodando en el entorno de Plaza Nueva, en el centro de Granada capital, tomas para su nuevo proyecto cinematográfico, 'La bola negra', una película que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca.

Así lo ha apuntado Film in Granada, la oficina de la Diputación de Granada que tiene como misión, entre otros objetivos, promocionar la provincia como escenario de rodaje de producciones audiovisuales, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, consultado por Europa Press.

Es una película original de Movistar Plus+ y Suma Content, en coproducción con El Deseo y Le Pacte, han precisado desde Film in Granada, que ha difundido también fotografías del rodaje, que ha transformado el entorno de Plaza Nueva en un escenario de época de la España de los años 30 del siglo pasado.

Penélope Cruz, junto con el debutante en el cine Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Lola Dueñas, encabezarán el reparto de la nueva película escrita, producida y dirigida por los Javis. El filme está previsto que se estrene en cines en 2026.

Así lo anunciaron el pasado mayo los cineastas durante la presentación del proyecto en el marco del Festival Internacional de Cine de Cannes (Francia) donde aseguraron que 'La bola negra' "tiene una parte de adaptación teatral, otra de imaginación y otra de introspección para proyectar sobre todas las tramas nuestra identidad".