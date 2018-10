Jérez del Marquesado vuelve a ser escenario de la música fusión en la novena edición del Picón Rock

Publicado 03/08/2018 17:27:55 CET

GRANADA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Picón Rock de Jérez del Marquesado (Granada) llega a su novena edición el 14 de agosto con una propuesta musical, cultural y educativa, que, con la colaboración del Ayuntamiento del municipio y la Diputación, reúne a bandas de múltiples estilos musicales como reggae, flamenco, ska, funk, punk, hip hop, pop y rock.

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa tras su presentación, el nombre del festival se debe al Picón, el pico de más de 3.000 metros de Sierra Nevada, y surgió en el año 2008 por la iniciativa de un grupo de amigos que buscaban alternativas de ocio en la localidad y que consiguiera revitalizar la vida cultural y económica de la comarca.

Actualmente este festival está considerado como uno de los más importantes de la provincia de Granada, siendo el tercero en afluencia de público, por detrás del Bull Festival y Zaidín Rock. Tras la suspensión del año pasado, se ha mantenido el mismo cartel y espera recibir la asistencia de alrededor de 1.500 personas de la provincia y de otros lugares del territorio nacional.

El diputado provincial de Turismo, Enrique Medina, ha explicado que la gran afluencia de público se ha debido a la participación en las últimas ediciones de las mejores bandas granadinas y nacionales como Puchero del Hortelano y Fausto Taranto.

El alcalde de Jérez del Marquesado, José María Beas, ha agradecido a los organizadores el esfuerzo que ponen cada año para sacar adelante el festival y ha hecho hincapié en la proyección que se hace del municipio a nivel social, cultural, turístico y económico.

El cartel de este año es muy variado y atractivo y está destinado a todos los públicos; los cabeza de cartel serán Miguel Campello, ex miembro de El Bicho y El Último Ke Zierre, acompañados por las bandas No Potable, Willy James and Runaway Trains y Total Dogs, completando así, un programa muy ecléctico con una variedad de estilos musicales que lo hace atractivo a todos los públicos.

Como ha explicado el director del festival, Antonio Olvera, en esta edición se amplían las actuaciones y el día 15 de agosto por la noche, actuarán los grupos Parque el Mechero y Los Tocayos, ambos, con integrantes del municipio.

Además, para que los más pequeños empiecen a sentir el gusanillo de la música se han preparado unos talleres donde podrán construir instrumentos musicales y pintacaras. Después de estas actividades, actuará Manu Sinkeli, artista y clown de Circo Callejero, que realizará un espectáculo dedicado a toda la familia.