Maeztu, dispuesto a renovar como Defensor del Pueblo Andaluz para un nuevo mandato de cinco años

Actualizado 28/06/2019 13:31:13 CET

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en el Parlamento andaluz, en una imagen de archivo EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha dicho que aceptará la renovación al frente de la Defensoría por todo el mandato, una propuesta realizada por el PP, PSOE y Ciudadanos, que suman la mayoría suficiente para poder renovar al Defensor aunque no exista el acuerdo del resto de grupos.

Así lo ha indicado Maeztu en rueda de prensa en Sevilla tras entregar a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, el informe anual 2018 del Defensor del Menor en Andalucía, donde ha explicado que "si cuenta" con una amplia mayoría parlamentaria, de un 80%, tal y como "le han trasladado ya", está en condiciones "de dar un paso adelante".

"Me lo he planteado muy en serio, pero no quiero dejar esta pasión, de modo que doy el paso y acepto con todas las consecuencias el mandato de cinco años si los órganos parlamentarios lo formalizan ya", porque, ha abundado, "estoy dispuesto".

Además, Maeztu ha insistido en que "en cuanto lo formalicen los grupos, cuentan con su decisión porque la renovación está clara", y ha incidido en que "no aceptará un tiempo, sino que aceptará el mandato que la ofrezcan y le trasladen".