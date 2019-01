Jesús Maeztu dice que trasladará al nuevo gobierno andaluz que "no se toque lo que el estado de bienestar ha consagrado"

Publicado 18/01/2019 14:14:56 CET

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha afirmado que trasladará al nuevo gobierno andaluz que "no se toque lo que el estado de bienestar ha consagrado y los derechos conquistados" y que en eso "pondrá su empeño" hasta que termine su mandato.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Jesús Maeztu, ha destacado que el estado de bienestar "es crucial" y "supone el 60 ó 70 por ciento de su trabajo", toda vez que ha apuntado que el Estatuto de Autonomía dice en su artículo 41 que el Defensor "es el garante y protector de los derechos sociales".

Así, ha calificado de "positivo" el discurso de Juanma Moreno tras tomar posesión como presidente de la Junta y ha dicho que es "el que tocaba" en este momento de cambio que quieren los andaluces, "quienes también quieren consenso y diálogo y que no se toque lo que el estado de bienestar ha consagrado y los derechos conquistados", así como que "se mejoren las deficiencias en su funcionamiento".

"No solo no lo puedo dejar a un lado, sino que esta es mi obligación, y eso se lo trasladaré al nuevo gobierno, para que en este sentido quede claro y muy claro", porque los organismos públicos "tenemos la obligación de hacer feliz a la gente" y en "eso me voy a empeñar hasta que termine", ha concluido Jesús Maeztu.