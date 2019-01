Jiménez Barrios cree que el cambio "sólo está en la cabeza" del PP, que "dejará de coincidir" con Cs "en poco tiempo"

Publicado 16/01/2019 10:55:08 CET

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicrepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria en funciones, Manuel Jiménez Barrios, ha asegurado que la "ola de cambio" en Andalucía que pregona el PP "sólo está en la cabeza de los dirigentes del PP", un partido que, según ha dicho, "dejará de coincidir" en "en poco tiempo" de legislatura con su socio de gobierno Ciudadanos.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el vicepresidente en funciones ha explicado que cualquier gobierno que entre tiene por objetivo alargar la legislatura lo máximo posible y esa voluntad la percibe también en Moreno, que encarnará la Presidencia. Sin embargo, ha augurado que los líderes nacionales de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera "dejarán de ser coincidentes", algo que podría poner en peligro la duración de gobierno.

Pero lo que ha pedido Jiménez Barrios al nuevo gobierno es que tengan en cuenta que Andalucía "ha tenido un despegue económico importante", un crecimiento de las exportaciones y un "despegue" también en recuperación de derechos y recuperación de la economía. "Que eso no se ponga en cuestión porque Rivera y Casado no coincidan en sus intereses y que las disputas que tengan a nivel nacional no se trasladen a Andalucía", ha señalado, al tiempo que ha discrepado con que vaya a haber "un cambio reformista" porque los intereses de las dos fuerzas "están contrapuestos" y se encontrarán en el camino.

Sobre puntos clave de la legislatura, como los presupuestos autonómicos para 2019 que tendrá que sacar adelante el gobierno de Juanma Moreno, el vicepresidente en funcionas ha augurado que "no tendrá pronto" unas cuentas. Según ha explicado, el presupuesto será una cuestión que se tendrá que "fraguar" entre tres fuerzas políticas con una que "dice que no ha estado en el pacto" y, sin el apoyo de todos, no habrá presupuestos. "Auguro que no habrá presupuestos en esta comunidad en un tiempo", ha remachado.

Sobre el discurso de investidura que pronunció Juanma Moreno este martes, Jiménez Barrios ha afirmado que fue una intervención "fría" y "falta de ilusión y de ambición". Sólo habló, ha continuado, de lo que el PP acordó con un partido y con otro pero falta "que explique cuál de los dos programas de gobierno va a llevar adelante".

"En esa granada había poco grano", ha señalado, al tiempo que no vio "ilusión" ni en el tono ni por parte del grupo popular que "no estaba entusiasmado". En este punto, ha señalado que vio un Moreno "moderado" pero, según ha dicho que vio en su primera parte del discurso, "va a dejar" esa moderación. Además, ha discrepado con que ahora Andalucía vaya a entrar en una "ola de cambio" porque "ese cambio sólo está en la cabeza del PP". "Yo no veo la ola de cambio", ha insistido.

Por último, preguntado por si el PSOE en Andalucía necesita regenerarse tras los resultados del 2D, Jiménez Barrios ha dejado claro que su partido "tiene una gran capacidad de ser referente en este país" y "superará los escollos". "Andalucía va a ser muy importante en esa recuperación de lo que ha significado históricamete el PSOE en España. En Andalucía no vamos a dejar ni un minuto de trabajar para recuperar nuestra posición", ha concluido.