JM+ exige frenar las plantas de biogás en Jaén al considerarlas parte de una "macroindustria altamente contaminante"

La ubicación de las "megaplantas" de biogás en Jaén. - JM+

JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Jaén Merece Más ha mostrado su "rechazo frontal" a la implantación de "megaplantas de biometano y biogás" proyectadas en el término municipal como la prevista en la zona de Las Infantas o la prevista en la carretera de Fuerte del Rey por considerar que se trata de una "macroindustria altamente contaminante, sobredimensionada y alejada de cualquier modelo real de economía circular".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el concejal de Medio Ambiente de Jaén Merece Más, José María Cano, ha destacado el impacto sobre la población que tendría la planta proyectada en Fuerte del Rey "ocupa una superficie cercana a los 400.000 metros cuadrados, el equivalente a unos 40 estadios de La Victoria, lo que supone aproximadamente el 70 por ciento del polígono de Los Olivares, una magnitud que es incompatible con el concepto de industria verde".

Según ha explicado el edil, la instalación se situaría a tres kilómetros de zonas residenciales como el Bulevar, Valdeastilla o Fuentezuela, a poco más de cien metros de la protectora de animales y junto a otras instalaciones industriales, "con un impacto evidente en forma de olores, tráfico pesado, consumo de agua y riesgos para la salud".

Al hilo, Cano ha alertado de que esta planta trataría unas 175.000 toneladas de desechos al año "no se alimentan solo de alperujo, como se intenta vender, sino que necesitan purines, gallinazas y otros residuos orgánicos, lo que convierte a la provincia en un receptor de residuos y genera un efecto llamada para macrogranjas".

En relación, el concejal de Medio Ambiente ha indicado que al ser una actividad extraordinaria necesitaría de un proyecto de actuación por lo que "pedimos al resto de grupos políticos la no admisión a trámite del proyecto de actuación presentado y que no se considere una actividad de utilidad e interés social".

Además, Cano ha mostrado su preocupación "por la falta de planificación y control" por parte de las administraciones competentes. En este sentido, ha declarado que "la ciudadanía está reaccionando tarde porque esto se ha intentado tapar; hay movilizaciones en toda la provincia y la gente está diciendo claramente que no quiere estas plantas".

Asimismo, ha concretado que técnicos sanitarios han expresado su inquietud por el impacto de los olores en la salud, en un contexto en el que no existe "una normativa específica clara al respecto". Ante esta situación, se insta al Estado y a la Junta de Andalucía a impulsar una planificación y a desarrollar un programa estratégico que promueva en el país "un modelo de industria sostenible, basado en criterios de tamaño, ubicación y economía circular".

Desde Jaén Merece Más se ha exigido que estas megaplantas "no generan empleo estable ni riqueza real para el territorio", puesto que "los beneficios económicos salen fuera de la provincia mientras aquí nos quedamos con los impactos ambientales". El concejal ha añadido que "tras el fin de las subvenciones públicas, estas instalaciones acabarán funcionando como meros gestores de residuos que cobrarán por tratarlos, con el riesgo añadido de contaminación de suelos y acuíferos por nitratos derivados del digestato".