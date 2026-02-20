JM+ exige a la ministra Montero a que cumpla lo firmado en el pacto con el PSOE por la alcaldía de Jaén

Juan Manuel Camacho, presidente de Jaén Merece Más - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha exigido a la vicepresidenta del GGobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que cumpla lo firmado en el acuerdo de la moción de censura que arrebató al PP la alcaldía de Jaén. Así lo ha apuntado el presidente de JM+, Juan Manuel Camacho, coincidiendo con el acto público de este sábado en Jaén capital en el que va a participar Montero como secreteria general del PSOE-A y candidata a la Junta en las próximas elecciones andaluzas.

En este sentido, el presidente de JM+ ha indicado que la "obsesión" y "prioridad" de su partido en el acuerdo suscrito con los socialistas es lograr habilitar el fondo de convergencia bautizado como Fondo de Inversiones de Jaén (FIJA).

Desde JM+ se quiere aprovechar la presencia de la número dos del Gobierno de España para mantener una reunión a puerta cerrada con Montero y tratar en persona el avance de los acuerdos del pacto entre JM+ y el PSOE por la alcaldía de Jaén.

Señalan que han avanzado aspectos del acuerdo como la aprobación en Consejo de Ministros de 175 millones para infraestructuras hidráulicas en la provincia, 130 millones para mejoras en la línea ferroviaria, el paso del corredor central de mercancías de tren por la provincia de Jaén o la próxima inclusión de Jaén por primera vez en el plan nacional de infraestructuras eléctricas.

También consideran avances la redacción de proyectos para la conexión con el AVE o la integración ferroviaria en la ciudad de Jaén con la futura habilitación de un parque lineal de dos kilómetros que comuniquen los barrios de Bulevar y Fuentezuelas, pero Camacho no ve satisfechas las expectativas.

"No nos basta lo enumerado, ni siquiera que el pasado mes de abril la ministra haya cumplido con que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos haya aprobado las medidas de flexibilidad financiera que negociamos para el Ayuntamiento de Jaén y del que se han beneficiado, además, 85 consistorios de España en situación de ruina, Jaén necesita que el Gobierno pise el acelerador", ha dicho Camacho.

La prioridad ahora para JM+ es que se habilite ya el FIJA que "Montero firmó con nosotros para procurar saldar una parte de la deuda histórica que el Gobierno de España arrastra desde hace décadas con Jaén ante la falta de inversiones, infraestructuras y servicios y por la convergencia y el equilibrio territorial que en justicia corresponde con nuestra provincia".

Así las cosas, desde Jaén Merece Más emplazan a los líderes del PSOE de la provincia jiennense sean "prácticos y útiles dando la cara ante Montero en su visita a Jaén" y "no se limiten a una campaña de marketing y paseíllo, sino que sean capaces de exigirle a la ministra que cumpla con lo que rubricó".

Además del FIJA, desde JM+ reclaman al Gobierno que "construya sin más demora" la Comisaría de Policía de la capital, el Archivo Histórico Provincial, aprueben medidas para acabar con el desierto eléctrico provincial, generen empleo, articulen más medidas de apoyo financiero al Ayuntamiento de Jaén.

En materia ferroviaria reivindican el arreglo integral de las vías del tren hacia Cádiz; la conexión con Granada y un tren de Altas Prestaciones a través de Despeñaperros para que Jaén quede unida a Madrid en 2,5 horas a corto plazo.