Archivo - Imagen de archivo de una marcha para pedir la conversión en autovía de la A-306, que JM+ también reclama en sus enmiendas al presupuesto de la Junta. - PLATAFORMA CIUDADANA POR LA A-306 - Archivo

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha trasladado a todos los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía 30 enmiendas al proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 con el objetivo de "poner a la provincia en el mapa presupuestario".

Para ello, suman "una inyección directa de 168,35 millones de euros" en el próximo año y "un compromiso inversor plurianual que supera los 1.344 millones de euros para saldar la deuda histórica" con el territorio jiennense.

De este modo, y ante la imposibilidad de hacerlo por sí mismo por carecer de representación autonómica, se ha dirigido "formalmente" a PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía, según ha informado este jueves en una nota JM+. Y ello al entender que, pese a "alcanzar un techo de gasto histórico de casi 54.717 millones de euros", las cuentas andaluzas "despachan a Jaén con una raquítica subida del 0,2 por ciento en inversión territorializada".

"Este reparto perpetúa una brecha socioeconómica y demográfica inaceptable, dejando a Jaén una vez más en el vagón de cola de las inversiones reales de la Junta, toda vez que la ejecución real de estas inversiones sigue siendo de un porcentaje residual, año a año", ha lamentado.

Por ello, ha planteado 27 enmiendas a los capítulos 6 y 7 (inversiones reales y transferencias de capital) y tres "de calado normativo y al articulado". Cada propuesta incorpora su correspondiente ficha técnica con clasificación orgánica, programa de gasto, código presupuestario, cuantificación económica y partidas de baja compensatoria, facilitando su transcripción directa en los impresos oficiales de la Cámara autonómica antes del límite reglamentario fijado para el próximo 23 de noviembre a las 14,00 horas.

"No hemos presentado una carta a los Reyes Magos ni una lista de deseos inconexos, sino un dossier milimétricamente cuadrado y viable conforme a la Ley de Hacienda Pública de la Junta. Los grupos parlamentarios ya no tienen excusas técnicas ni de tiempo: tienen en sus manos la solución exacta para rescatar del olvido los proyectos que Jaén lleva décadas esperando", ha asegurado.

CINCO BLOQUES

El documento abarca cinco grandes bloques de actuación que "responden a demandas unánimes de la sociedad jiennense y su tejido asociativo", el que denomina 'Gran red viaria y logística (51,2 millones en 2027 y 608,8 millones plurianual). En él, exige la conversión integral en autovía por fases de la A-306, revirtiendo el modelo de terceros carriles convencionales o la tramitación ambiental (DIA) integral y obras de la Autovía del Olivar hasta Estepa.

También incluye la ejecución real del Acceso Este a Baeza desde Clavijo elevando la partida testimonial de 200.000 euros a 3,5 millones; la modernización y puente sobre el Guadalbullón en la A-6000 (Mengíbar - Villatorres); el acondicionamiento integral de la A-317 (Santiago-Pontones-La Puebla de Don Fadrique) y el desarrollo logístico coordinado del CTM de Bailén, Puerto Seco de Linares y el Puerto Seco de Jaén capital.

El segundo bloque, 'Sanidad de alta Resolución y emergencias (27,7 millones en 2027 y 480 plurianual), reclama el arranque definitivo de las obras de la Ciudad Sanitaria de Jaén (18 Millones en 2027) para equipararla a las partidas consignadas en Málaga y Cádiz.

A ello suma la implantación de una Unidad Completa de Ictus con guardia 24 horas y trombectomía mecánica para evitar traslados críticos por carretera a Córdoba; la creación de una base aérea permanente del 061 con helicóptero medicalizado propio para Jaén y la modernización de la flota andaluza del 061 con tecnología de visión nocturna.

El tercer capítulo es 'Infraestructuras y patrimonio en Jaén capital' (24,85 millones en 2027 y 157,6 plurianual). Incorpora la licitación de obras de la fase 2 del Distribuidor Norte e inicio de expropiaciones del Distribuidor Este, además del inicio efectivo de la Ciudad de la Justicia (seis millones), desvinculándola de la bolsa regional genérica.

A ello suma el parque arqueológico de la APA III en San Juan; la musealización y drenaje urgente de la muralla calcolítica de 5.000 años "abandonada" en el Conservatorio Superior de Música; la ejecución de la PNL de 2018 para la Regeneración del Casco Histórico (cuatro millones); la recuperación de los Baños de Jabalcuz; la obra del Conservatorio Profesional de Danza y el enlace Alameda-Circunvalación Sur.

DESARROLLO COMARCAL

El cuarto bloque se centra en el 'Desarrollo comarcal, patrimonio y vivienda' (14,6 millones en 2027 y 48,5 plurianual) y recoge demandas como la conducción de agua potable para la Hacienda La Laguna en Baeza; la subvención directa para la segunda fase del Mercado de Abastos de Baeza (600.000 euros) o un plan de choque de 3,5 Meuro para consolidar los monumentos y castillos de Jaén incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra.

Incluye, además, excavaciones y cubiertas permanentes en Cástulo, el auditorio del Conservatorio Andrés Segovia de Linares; la restauración de la muralla y ETAP de Andújar y la construcción directa por AVRA de vivienda pública protegida en alquiler en parcelas públicas provinciales.

El quinto bloque de las enmiendas de JM+ alude al 'Articulado y medidas de convergencia y propone una disposición adicional para crear un Plan Especial de Impulso Industrial y Reindustrialización dotado con 50 millones de euros (con incentivos fiscales y suelo industrial bonificado al 100% en torno al Cetedex) para la convergencia y el equilibrio territorial.

También contempla la declaración legal de puestos de difícil cobertura con pluses y contratos estables para fidelizar médicos en la sanidad jiennense, así como una cláusula de blindaje de la suficiencia financiera para la Universidad de Jaén.

"Los parlamentarios jiennenses tienen ante sí una prueba de fuego decisiva: deben demostrar a sus votantes si su lealtad está con la provincia que los eligió o si van a seguir agachando la cabeza ante las directrices de sus sedes en Sevilla", ha asegurado Jaén Merece Más.