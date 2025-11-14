Joan Subirats reflexionará sobre el futuro de la universidad inclusiva en el congreso de la Fundación ONCE en Granada

Archivo - Joan Subirats en imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La inclusión va contigo' será el mensaje que guíe la intervención del ex ministro de Universidades Joan Subirats en el VII Congreso Internacional Universidad y Discapacidad de la Fundación ONCE, que se celebrará del 19 al 21 de noviembre en Granada, bajo el lema 'Tendencias y desafíos para una universidad inclusiva'.

Su intervención, que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a las 9,00 horas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, será moderada por la periodista Ana Gómez Quintana, quien planteará el tema de "cómo las universidades pueden liderar la transformación hacia sistemas accesibles, equitativos y alineados con los retos del siglo XXI", según ha apuntado la Fundación ONCE en una nota de prensa.

Catedrático de Ciencia Política y experto en políticas públicas, gobernanza e innovación democrática, Subirats ha dedicado su trayectoria a "impulsar modelos de participación ciudadana y gestión pública más equitativos".

En su mandato como ministro, de 2021 a 2023, promovió según Fundación ONCE "una visión de la universidad abierta, inclusiva y socialmente comprometida, fomentando la cooperación entre instituciones académicas y territorios para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación superior".

Además, fue director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, teniente de alcalde de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad de Barcelona, y ha publicado decenas de libros y artículos que abordan desde los bienes comunes hasta los retos de las administraciones ante los riesgos globales.

En esta ocasión, el congreso será el escenario para que Subirats analice los retos actuales de la inclusión en las universidades y la necesidad de repensar los modelos educativos ante un panorama de cambio tecnológico, social y generacional.

Su intervención busca "inspirar a los más de 400 expertos, entre investigadores, docentes y jóvenes con discapacidad que participarán en este encuentro internacional, consolidado como uno de los principales epicentros de reflexión y toma de decisiones sobre accesibilidad e innovación educativa en Europa y Latinoamérica".

PROGRAMA INTERNACIONAL

El programa del congreso reúne a ponentes de 25 nacionalidades y a figuras de prestigio como Richard Gerver, João Costa, Klaus Miesenberger, Aoife McNicholl y Federico Waitoller, además de incluir talleres prácticos, espacios de trabajo en red, expositores de innovación y empleo, la proyección del documental 'Apuntes en blanco' y actividades de ocio accesible.

Acogerá también a casi una treintena de jóvenes universitarios con discapacidad, quienes participarán en actividades y formación específica diseñada para ellos de la mano de Inserta Empleo. Además, tendrán un papel relevante en la elaboración del manifiesto final del congreso.

El objetivo que busca Fundación ONCE con la participación de jóvenes con discapacidad en el evento es en definitiva "crear un grupo de referencia en juventud y discapacidad que perdure en el tiempo y sea visible con sus aportaciones en ámbitos como el laboral, tejido asociativo o redes sociales.

Organizado por Fundación ONCE y la Universidad de Granada con el apoyo de Inserta Empleo y el Fondo Social Europeo Plus, el congreso cuenta con la colaboración de la Fundación Universia, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Ayuntamiento de Granada, Acciona, Accenture, los ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes y de Ciencia, Innovación y Universidades y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.