Joaquín Ordóñez (PP) asume la Alcaldía de Loja (Granada) tras la renuncia de Camacho, que deja el cargo tras 14 años

LOJA (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

Joaquín Ordóñez, conocido popularmente como 'Quini', ha asumido este lunes la Alcaldía del municipio, tras la renuncia de Joaquín Camacho, quien deja el cargo después de más de 14 años al frente del Ayuntamiento. La mayoría absoluta del Grupo Municipal Popular ha permitido la designación de Ordóñez sin necesidad de pactos, en una transición que se desarrollará durante el año y medio restante del actual mandato, hasta las elecciones municipales de 2027.

Según ha detallado en un comunicado el Consistorio, el nuevo regidor ha estado arropado por representantes del PP de la provincia, entre los que se encuentran al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz. También han acudido el delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, y los delegados lojeños, Matilde Ortiz y Antonio Ayllón.

En una sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día, la elección del nuevo alcalde, y presidida por el regidor en funciones, José Antonio Gómez, Ordóñez ha sido elegido primer edil con los once votos del Grupo Municipal Popular. Ordóñez ha recibido el bastón de mando de manos de Joaquín Camacho, de quien fue teniente de alcalde durante la mayor parte de sus cuatro mandatos. El momento más emotivo de la sesión ha llegado con ese gesto simbólico, que ha representado el relevo institucional y la continuidad en el gobierno municipal.

Ya como alcalde de Loja, Ordóñez ha pronunciado su primer discurso institucional, en el que ha expresado su ilusión ante esta nueva etapa y ha recordado sus orígenes en el seno de una familia trabajadora. "A mis vecinos me presento para seguir siendo Quini", ha afirmado, subrayando el "peso de la responsabilidad" que asume y su voluntad de "no defraudar y estar a la altura de las circunstancias".

Durante su intervención, ha agradecido la labor de su antecesor, a quien ha reconocido por "haber conseguido lo mejor para su pueblo en años muy complicados". "Espero haber aprendido junto a ti lo suficiente para equivocarme lo menos posible y acertar lo máximo por el bien de la ciudad", ha señalado Ordóñez que también ha querido dar su apoyo y mostrar su agradecimiento a sus compañeros del equipo de gobierno. "Aprecio y reconozco vuestro trabajo", le ha dicho a su grupo que ahora liderará.

El nuevo alcalde ha reconocido que ha vivido un último año y medio "muy complicado", al tiempo que ha admitido que este tiempo le ha servido "para observar más pausadamente el trabajo realizado en los últimos años y ver donde teníamos que mejorar". En este contexto, ha incidido en que en ningún momento ha dejado de lado su compromiso con Loja y que en todo momento ha estado, "en una segunda línea", dando apoyo a sus compañeros y dentro del proyecto. Además, ha asegurado que este tiempo le ha permitido seguir formándose en la gestión pública en la que ahora seguirá trabajando.

"UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL PROYECTO DEL PP"

"Este lunes es un punto de inflexión dentro del proyecto que el PP tiene para Loja", ha comentado Ordóñez que ha hecho hincapié en que continuará con "la línea e inversiones comenzadas y planificadas estos años como modelo de ciudad pero con un tipo de liderazgo diferenciado que dé al proyecto un nuevo rumbo". Asimismo, ha prometido "trabajo con altos niveles de ilusión y cercanía que consigan la mayor satisfacción" de los vecinos.

En ese objetivo, cree que es fundamental "contar con la unión de todos, sin pensar en el oportunismo y la inmediatez". Como ejemplo de esto, ha invitado al pleno a todos los anteriores alcaldes del municipio, o en su defecto familiares que los representen.

El nuevo primer edil ha señalado los principales retos que afronta Loja, destacando la necesidad de impulsar el desarrollo de espacios industriales, apoyar al comercio local y reforzar la seguridad ciudadana. También ha subrayado la importancia de avanzar en la integración social, la recuperación del centro histórico, la creación de oportunidades para la juventud y la defensa de los servicios públicos.

Entre las medidas concretas que ha planteado, el regidor ha mencionado la mejora del urbanismo y el mantenimiento de la ciudad, la oferta de alternativas de ocio para los jóvenes y el refuerzo de los servicios destinados a las personas mayores. Asimismo, ha apostado por poner en valor los espacios naturales del municipio y continuar mejorando el eje de comunicación transversal de la ciudad.

Ordóñez también ha anunciado la intención de solicitar la adhesión a la Diputación Provincial de la carretera que conecta la A-92 con Fuente Camacho, así como la recuperación de edificios históricos, como la Casa del Marqués. En materia de infraestructuras, ha reclamado información y medidas compensatorias por las obras del AVE a su paso por el municipio.

"El tiempo apremia", ha reconocido Ordóñez que ha dado las gracias a sus compañeros por el apoyo ya que cree que "solo en equipo" se hará realidad todo lo que plantean. "Me encuentro ahora más que nunca con las ganas, las ideas, la capacidad y la ilusión", ha enfatizado en el final defendiendo una "Loja por encima de todo y todos".