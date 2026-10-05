Una jornada homenajea en la Universidad de Córdoba a la “diplomacia lingüística” de las traductoras en la historia

(Desde izda.) Sara Pinzi, Javier Martín Párraga, Marian Panchón Hidalgo y María Luisa Rodríguez Muñoz, en la inauguración de la jornada sobre las mujeres traductoras. - UCO

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO( acoge este lunes las 'Jornadas de visibilización del papel de las traductoras en la historia y en la actualidad', organizada por la Red de Equidad de la propia facultad y la profesora de la Universidad de Granada (UGR), Marian Panchón Hidalgo, siguiendo la estela de la conmemoración, el pasado 30 de septiembre, del Día de la Traducción, con la participación de reconocidas profesionales del sector y docentes de la UCO, la UGR y la Universidad de Alicante.

El encuentro, según informa la UCO en una nota, parte del reconocimiento de figuras que conforman la exposición 'Embajadoras de las letras hispánicas. Traductoras y la proyección de la cultura en español', visitable en el Rectorado de la UCO, y se centra en la labor traductora de Carmen Martin Gaite y la de otras compañeras de profesión en la actualidad: Alicia Martorell, Dulcinea Otero, Julia Osuna, Carla Botella, Belén Agulló, Martha Gaustad, Maira Belmonte y Carmen Expósito.

La cita ha sido inaugurada por la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Justicia Social de la UCO, Sara Pinzi, quien ha reivindicado el papel de las traductoras como un cuidado que hay que poner en valor, materializado en "el cuidado de la literatura, de la letra, y mimar también un idioma para poder traducir y coger aquellos matices que permiten realmente que se pueda entender de un país a otro, de una cultura a otra, de una idiosincrasia a otra".

En esta misma línea se ha expresado la organizadora de la jornada e integrante de la Red Equidad, la profesora María Luisa Rodríguez Muñoz, quien ha recordado que "la traducción siempre se ha considerado como un papel de servicio del texto original y, además, era la forma de crear que se le permitía a muchas mujeres". La profesora Rodríguez ha indicado que, con este homenaje, "deseamos ponerles rostro a textos traducidos de distintas tipologías y modalidades -literarios, jurídicos, científicos, audiovisuales- y contar testimonios y situaciones cotidianas, así como sesgos de género y brechas de discriminación que todavía persisten en una profesión muy feminizada".

Por su parte, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Martín Párraga, ha estado presente también en la inauguración de la jornada y ha reivindicado la necesidad de celebrar este tipo de eventos de visibilización, máxime cuando pareciera que, en el años 2026, "estábamos avanzando y entendiendo finalmente la importancia de la equidad, y que ciertas ideas de la sociedad heteropatriarcal habían quedado en el olvido".

El reconocimiento a las mujeres traductoras se completa con la muestra 'Embajadoras de las letras hispánicas. Traductoras y la proyección de la cultura en español', que puede visitarse en los pasillos del Rectorado. Esta exposición itinerante está impulsada por el proyecto de investigación DIPLIN, con el apoyo de la Universidad de Granada, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Cervantes. La coordinación corre a cargo de Marian Panchón Hidalgo, de la Universidad de Granada, y Luis Martínez del Campo, de la Universidad Complutenses. Tiene como objetivo visibilizar la labor a menudo silenciada de estas profesionales como puentes culturales y artísticos internacionales o, como ha explicado la profesora Panchón, la "diplomacia lingüística".

Las traductoras expuestas e investigadoras que han elaborado cada uno de sus retratos biográficos en la muestra son: Dominique Aubier, Silvia Baccani Giani, Rica Brown, Doris Dana, Fanchita González Batlle, Edith Grossman, Laure Guille-Bataillon, Janet Hunter Perry, Suzanne Jill Levine, Marta Jordan, Alexandra Koss, Renée Lafont, Susanne Lange, Noémi Larthe, Salwa Mahmoud, Carol Maier, Mathilde Pomès, Charlotte Remfry, Olga Savary, Margaret Sayers Peden, Alice Simon [Ahrweiler/Gascar], Luminita Voina-Ru y Yang Jiang; y las investigadoras e investigadores Irene Atalaya Fernández (UAM), Moulay Lahssan Baya Essayahi (UGR), María Luisa Calero Vaquera (UCO), Juan Carrillo del Saz (UPF), Beatriz de la Fuente Marina (USAL), Ana Díaz Ferrero (UGR), Julie Fintzel (Le Mans Université), Cécile Fourrel de Frettes (Université Sorbonne Paris Nord), Ivanne Galant (Université Sorbonne Paris Nord) Matilde Gallardo Barbarroja (King's College London), Margarita Garbisu Buesa (UCM), Gabriel García-Noblejas Sánchez-Cendal (UGR), Iván García Sala (UB), Cristina Gómez Castro (ULE), Manuel Macera Fumis (CY Cergy Paris Université), Elena Madrigal Rodríguez (El Colegio de México), Álvaro Marín García (UGR), África Morillas Stévaux (UGR/ULE), Julia Nawrot (UGR), Raphaël Roché (UGR/Université Jean Monnet), María Luisa Rodríguez Muñoz (UCO) y Gora Zaragoza Ninet (UV).