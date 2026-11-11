La jornada de huelga se desarrolla sin incidencias y con un seguimiento del 30% en la Universidad de Córdoba

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CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general por la vivienda convocada en todo el país para este miércoles, 11 de noviembre, se está desarrollando "con normalidad y sin incidencias" en la Universidad de Córdoba (UCO), según la información disponible hasta las 12,00 horas de este día.

Según ha informado la UCO en una nota, "los datos provisionales sitúan el seguimiento de la huelga en el 30,9% entre el Personal Docente e Investigador (PDI), mientras que la participación entre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (ptgas) está siendo muy reducida".

En cuanto al estudiantado, las primeras estimaciones de la Universidad de Córdoba apuntan a "un seguimiento del paro académico en torno el 30%" entre los alumnos.