Las Jornadas Europeas de Patrimonio fomentan el interés por el legado cultural en más de 72.000 andaluces

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo. - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Europeas de Patrimonio, el evento cultural que impulsa el Consejo de Europa y en el que participa la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ha fomentado el interés de más de 72.000 andaluces por la riqueza cultural de la comunidad autónoma, dando a conocer su diversidad y su valor como memoria colectiva y contribuyendo a que sea un legado compartido para las futuras generaciones.

La consejera Patricia del Pozo ha destacado, en el transcurso de la Comisión de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte del Parlamento andaluz, que las Jornadas Europeas de Patrimonio responden a "la voluntad de difundir entre los andaluces el legado de las diferentes civilizaciones y culturas que se han asentado en nuestra tierra y que han conformado una identidad de la que nos sentimos profundamente orgullosos".

De ahí, ha continuado Del Pozo, "la necesidad y la importancia" que supone la participación en este evento cultural, cuya edición de 2026 se está celebrando actualmente durante los meses de octubre y noviembre y "con el que se pretende divulgar el patrimonio andaluz para que los ciudadanos lo conozcan y entiendan la necesidad de protegerlo, conservarlo y transmitirlo".

En ese sentido, la consejera ha detallado que estas jornadas ya han logrado fomentar el interés por el legado patrimonial de la comunidad entre los 72.088 andaluces que participaron en las 1.038 actividades organizadas en las últimas ediciones, todas ellas de carácter gratuito, en más de 320 municipios de las ocho provincias.

Estas citas divulgativas se llevaron a cabo, según ha hecho hincapié, durante "el año del Covid, cuando programamos las actividades online para que los andaluces y andaluzas pudieran participar de forma segura".

La consejera ha señalado también el carácter transversal que anima estas jornadas, que "están abiertas a todos, esto es, a familias, niños y participantes de todas las edades, para que las distintas generaciones puedan disfrutar de los contenidos culturales que cada actividad les ofrece, y no sólo en las ocho capitales de provincia, ya que una de las singularidades de estas jornadas es su alcance territorial, llegando desde 2019 más de 320 municipios andaluces".

Para lograr esa implantación en el territorio, Del Pozo ha explicado que "es esencial el trabajo de coordinación que se realiza con los ayuntamientos y entidades participantes".

La titular de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte se ha centrado, especialmente, durante su intervención en la edición de 2026, que se está celebrando actualmente con más de 150 actividades divulgativas en 170 municipios andaluces y que se desarrollan, entre otros espacios, en museos, archivos provinciales, conjuntos arqueológicos, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en los espacios reconocidos como Patrimonio Mundial, como la Alhambra de Granada o el Sitio de los Dólmenes de Antequera, así como espacios singulares como el Caminito del Rey.

Las propuestas abarcan, entre otras, "visitas guiadas a espacios patrimoniales, talleres monográficos para adultos y para los más pequeños, conferencias sobre arte sacro, flamenco o en torno a la ciudad de Itálica, exposiciones, rutas temáticas, visitas teatralizadas, visitas a obras de recuperación en espacios como las Torres Gemelas de Écija, así como en la Almazara y el Pósito del Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, donde se está llevando a cabo un importante proyecto de restauración por parte de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte".

Bajo el lema 'Patrimonio en riesgo: revivir, resistir, reimaginar', las diferentes citas de este año incluyen también acciones específicas en casi todas las provincias para conmemorar el 9 de octubre el Día Europeo del Arte Rupestre, además de poner el foco, ha manifestado Del Pozo, "en la importancia de la transmisión intergeneracional del conocimiento, la resiliencia de las tradiciones orales y la necesidad de dar visibilidad a los colectivos y narrativas históricas que tradicionalmente han ocupado un papel segundario en la construcción de una cultura común".

"Andalucía tiene un patrimonio histórico ingente. Preservar ese legado y difundirlo es una de las prioridades que debe tener cualquier gobierno. Estamos convencidos de que nuestra cultura es uno de los bienes más valiosos que tenemos, una seña de identidad y, además, un motor de desarrollo y progreso en todos los sentidos", concluyó la titular de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.