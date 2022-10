Los jornaleros del SAT son citados en el Juzgado de Posadas (Córdoba) por la ocupación de Somonte, que mantienen

CÓRDOBA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que vienen ocupando desde hace ya más de diez años y medio la finca pública de Somonte, en Palma del Río (Córdoba), han sido citados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas (Córdoba), en relación con dicha ocupación y tras la denuncia presentada por ello por la propietaria de la finca, la Junta de Andalucía.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, uno de los jornaleros ocupantes y citados por el juzgado maleno, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, quien ha explicado que, "una vez más, hemos vuelto a ser citados ante los organismos judiciales pertinentes por la ocupación de la finca Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, y una vez más no he entrado" al juzgado.

"He sido desobediente e insumiso judicial --ha afirmado-- ante esta justicia injusta, pero igualmente aquí hemos estado una vez más, dando la cara, porque nosotros no hemos hecho nada malo, y no nos tenemos que esconder de nada".

En este sentido y según ha difundido en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, Reina ha argumentado que "luchar pacíficamente por el trabajo en Andalucia, por la Reforma Agraria, para que las tierras públicas no acaben en manos otra vez de los grandes terratenientes no debería estar perseguido, y no debería ser delito".

Reina, tras recordar que "ya bastante tienen los terratenientes", teniendo en cuenta que "más del 50 por ciento de la tierra cultivable de toda Andalucía está en manos de menos de un dos por ciento de los propietarios", ha resaltado que "en estos más de diez años y medio de lucha y trabajo voluntario en Somonte, no solo hemos demostrado que otro mundo mejor es posible, sino que su justicia, después de perseguirnos, nos ha dado la razón y absuelto en tres ocasiones".

Esa es la razón, según ha insistido, por la que se ratifica en su "insumisión Judicial, porque luchamos por la dignidad, por las causas nobles y justas de Andalucía", de modo que, "si vuelvo a ser puesto en búsqueda y captura y finalmente detenido por ello, lo asumiré con todas las consecuencias, porque estamos convencidos, como los hechos y los años demuestran, de que teníamos y tenemos razón", y que, por ello, "Somonte no se vende, se defiende".