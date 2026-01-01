La primera bebé cordobesa de 2026 nació en el Hospital Reina Sofía de Córdoba a la 1,24 horas y se llama Elena

Elena, la primera bebé cordobesa de 2026, junto a sus padres tras nacer en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Elena es el nombre de la primera bebé nacida en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba en el recién iniciado año 2026. Ha venido al mundo a la 1,24 hora de la madrugada de este jueves, 1 de enero, y es el primer nacimiento en un hospital público de Córdoba este nuevo año.

La pequeña ha pesado 2.850 gramos y ha medido 48 centímetros, según ha detallado la Junta de Andalucía en un comunicado en el que subraya que su llegada tiene un "significado especial" para el hospital por tratarse del primer bebé que nace el año que se celebra el 50º aniversario del complejo sanitario.

Sus padres, Aurora y Rafael, ya tienen tres hijos de 13, seis y cuatro años, por lo que Elena es la cuarta hija y la primera niña de una familia numerosa.

Los progenitores, que "no pueden ocultar su emoción", aseguran que su nacimiento "ha sido un regalo de Dios esta Navidad". El parto se desarrolló "con normalidad y estuvo cargado de momentos emotivos", según explican desde la administración andaluza.

Pudo ser atendido por Clara Bogas, matrona amiga de la familia que se encontraba de guardia esta noche y que se llevó una "gran alegría" cuando supo que Aurora había roto aguas.

La propia profesional explica que "hemos vivido instantes que nunca olvidaremos, súper tranquilos los tres, todo muy emotivo". "La mamá, una campeona, ni siquiera ha necesitado puntos. Ha sido una suerte compartir esta experiencia: ellos han tenido un parto soñado y a mí me han regalado un momento precioso", ha relatado.

La madre y la recién nacida se encuentran "en perfecto estado" en la planta de hospitalización, donde reciben las atenciones del personal de maternidad.

Desde el Hospital Universitario Reina Sofía han querido agradecer "el trabajo, la profesionalidad y la dedicación del equipo que acompaña cada día el nacimiento de nuevas vidas", y desean "mucha felicidad a las familias que hoy dan a luz" en el citado complejo sanitario, que ya ha acogido el nacimiento de cinco bebés en las primeras horas de 2026.

LA PRIMERA BEBÉ ANDALUZA, EN EL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE HUELVA

El primer bebé nacido en 2026 en los hospitales públicos de Andalucía ha sido una niña, llamada Cloe, y ha venido al mundo pasado un minuto de las doce de la madrugada en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

En los hospitales públicos de Andalucía, a fecha del pasado 30 de noviembre, se habían atendido 36.562 partos (vaginales y cesáreas). En todo 2024, el número de partos atendidos en la sanidad pública andaluza fue de 48.045, frente a los 48.558 registrados en 2023.

Por provincias, entre enero y noviembre de 2025, Almería registró 4.401 partos; Cádiz, 5.106; Córdoba, 3.053; Granada, 4.914; Huelva, 2.464; Jaén, 2.705; Málaga, 6.646, y Sevilla, 7.273.

En el conjunto de 2024, Almería contabilizó 5.949 partos; Cádiz, 6.827; Córdoba, 3.775; Granada, 6.333; Huelva, 3.217; Jaén, 3.742; Málaga, 8.589, y Sevilla, 9.613.