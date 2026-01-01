La Junta convoca 15 millones de ayudas europeas para los proyectos de innovación en aviación sostenible

Archivo - El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, en una imagen de julio de 2025 en la firma del Clean Aviation Joint Undertaking, protocolo para el impulso de la aviación limpia. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera o la investigación de nuevos combustibles que prácticamente eliminen la liberación de CO2 en las futuras aeronaves son algunos de los objetivos de la convocatoria de ayudas que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha abierto por 15 millones de euros.

Estas ayudas, publicadas en BOJA, se destinan a financiar proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental en el sector de la aviación sostenible que contribuyan a ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras mediante la investigación e innovación, la transferencia de tecnología y la cooperación entre empresas y agentes del sistema andaluz de conocimiento.

Estos incentivos se recogen en las bases reguladoras de la iniciativa 'InnovAndalucía', aprobadas por la Orden de 10 de febrero de 2025, que aglutina un total de seis programas de ayudas dotados con 59 millones de euros del Programa Andalucía FEDER 2021-2027 para promover la innovación empresarial y tecnológica en sectores estratégicos para Andalucía, según una nota de la Junta de Andalucía.

La finalidad de estas subvenciones es apoyar el ecosistema regional mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a los objetivos de la iniciativa Clean Aviation Joint Undertaking, creado en el marco Horizonte Europa, programa de investigación e innovación de la UE.

Clean Aviation se centra en demostrar tecnologías disruptivas para aeronaves y conceptos novedosos que aborden la próxima generación de aeronaves regionales y de corto y medio alcance (SMR), con un 30% menos de emisiones netas de gases de efecto invernadero, y una entrada en servicio para 2035.

Serán aeronaves propulsadas por Combustibles de Aviación Sostenible (CAS) o hidrógeno combinados con hibridación eléctrica, permitiendo así cero emisiones de CO2 en vuelo cuando se utilice hidrógeno como fuente de energía o hasta una reducción del 90% de las emisiones CO2 cuando se combina con el efecto del CAS.

Esta línea de incentivos para proyectos de innovación empresarial en el ámbito de la aviación sostenible se convoca en régimen de concurrencia competitiva.

Las entidades beneficiarias de estas ayudas son empresas que deberán contar con un establecimiento operativo en Andalucía en el momento de la concesión de la subvención, así como los agentes de generación del conocimiento, cuya participación debe representar al menos el 3% del presupuesto subvencionable. Estos últimos deberán estar inscritos en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.

El proyecto debe orientarse al desarrollo de la aviación sostenible en al menos uno de los bloques temáticos, y dentro del mismo, como mínimo a una temática técnica específica de la hoja de ruta común acordada el pasado julio entre la Junta de Andalucía y Clean Aviation.

El primero de estos bloques temáticos, dividido a su vez en diez temáticas técnicas, se refiere a una aeronave regional híbrido-eléctrica con un 50% de incremento en la eficiencia en comparación con las aeronaves de última generación del año 2020, mientras que el segundo bloque, con seis subtemáticas, contempla aeronaves de corto y medio alcance (SMR) ultraeficientes y competitivas, con un 30% de incremento de la eficiencia en comparación con las de última generación.

La tercera temática gira en torno a tecnologías basadas en hidrógeno verde que permitan el desarrollo de aeronaves regionales o de corto/medio alcance propulsadas por este elemento químico y se estructura en diez temáticas técnicas.

Los proyectos tendrán un periodo de ejecución máximo de 24 meses, siendo el presupuesto subvencionable mínimo por solicitud de 250.000 euros y máximo de cinco millones de euros.

Estos incentivos oscilan, en el caso de las empresas, entre el 50% y el 80% del presupuesto subvencionable, dependiendo, entre otros factores, del tamaño de las entidades.

También podrán alcanzar hasta el 100% en el caso de los agentes de generación del conocimiento que no desarrollen actividad económica.

A esta convocatoria podrán concurrir empresas tanto de forma individual como en modalidad de cooperación. En este último caso podrán agruparse un máximo de diez entidades, incluyendo la entidad coordinadora.

Estas ayudas se destinarán a sufragar gastos de personal, costes de instrumental y material y los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes.

Además serán financiables los costes indirectos, es decir, los gastos generales asignados al proyecto, que por su naturaleza no pueden imputarse de forma directa, por importe del 7% de los costes directos.

SOLICITUDES HASTA EL 18 DE MARZO

Los interesados en las ayudas tienen hasta el 18 de marzo de 2026 para presentar las solicitudes a través de la sede electrónica general de la Junta de Andalucía, disponible en la dirección:https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25722.html.

La puntuación total que podrá obtener la propuesta evaluada estará en el rango entre 0 y 100 puntos, y los criterios de valoración a aplicar serán los de calidad (con una puntuación máxima de 40 puntos), implementación (35 puntos), impacto (15) y trayectoria de colaboración con empresas del equipo de investigación o entidad (10 puntos).

La orden de bases que recoge las características y requisitos para la obtención de los incentivos se alinea con estrategias clave como la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía (S4 Andalucía), la Estrategia de I+D+I de Andalucía (EIDIA) y la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.