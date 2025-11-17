Los jornales que se generen con el Plan Especial de Empleo de la Diputación de Jaén computarán para el subsidio agrario

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los más de 50.000 jornales que se generarán a través del Plan Especial de Empleo 2025-2026 de la Diputación de Jaén computarán para el subsidio agrario, después de que la Comisión Provincial del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) haya aprobado este lunes por unanimidad su incorporación a este programa.

En el encuentro, también se ha hecho balance del desarrollo del PFEA en la provincia en lo que va de año y se ha destacado que más del 95 por ciento de los proyectos presentados por los ayuntamientos ya están en marcha y los restantes comenzarán en los próximos días.

Igualmente, se ha constatado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público Empleo Estatal (SEPE), ya ha abonado la practica totalidad de los 25,7 millones de euros aprobados para este año, que se destinan a los costes salariales del personal contratado. No obstante, dicha cantidad aumenta por las aportaciones que realizan la Junta y la Diputación, así como por fondos de las corporaciones locales.

Así lo ha indicado el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, quien ha presidido la comisión, junto a la directora provincial del SEPE, Isabel Mendoza. También han participado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, y el delegado de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, entre otros.

"El objetivo de esta reunión es acelerar la ejecución de las obras y brindar empleo a trabajadores agrícolas, que estén en situación de desempleo", ha explicado. Además, ha reiterado que, "un año más, el Gobierno de España muestra su total apoyo a esta iniciativa de la Diputación Provincial que repercutirá de forma positiva en la generación de empleo" en la provincia.

Fernández ha señalado que la integración de este plan especial en el PFEA "facilita la contratación de trabajadores agrícolas desempleados en proyectos municipales, reforzando los objetivos de generación de empleo del programa". Al hilo, ha destacado "la importancia de la colaboración entre administraciones para seguir reforzando el tejido social y económico de la provincia, especialmente en el medio rural".

Junto a ello, ha subrayado el compromiso del Gobierno con el PFEA, con una aportación estatal que "en Jaén ha crecido en 6,7 millones", a pesar de escenarios complejos como la prórroga presupuestaria. "El incremento ha sido progresivo y constante. En 2018 la dotación para la provincia fue de unos 19 millones de euros; en la actualidad, el aumento acumulado alcanza el 35,2 por ciento, lo que demuestra el respaldo del Ejecutivo central a esta provincia", ha dicho.

El subdelegado ha recordado que, actualmente, se ejecuta el PFEA de 2025, con el que se estima la generación de más 325.700 jornales para alrededor de 160 proyectos. Un programa que "contribuye a diversificar las fuentes de ingresos en el medio rural, reduciendo la dependencia de la agricultura y mejorando la resiliencia económica de las poblaciones".

"Estos fondos son una herramienta fundamental para combatir la despoblación y revitalizar las zonas rurales, al generar oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida de los habitantes", ha manifestado.

CUARTO PLAN

El diputado de Infraestructuras Municipales, por su parte, ha expresado su satisfacción por la aprobación para incorporar al PFEA los proyectos presentados por los ayuntamientos al Plan Especial de Empleo 2025-2026 de la Diputación.

Con un montante de algo más de tres millones de euros, va a generar más de 50.000 jornales en los municipios de la provincia de Jaén. A esa cantidad se unen los fondos de los propios ayuntamientos para ejecutar los proyectos, de forma que "suma una inversión total superior a los 5,4 millones de euros".

Agea ha recordado que es el cuarto plan especial de empleo que pone en marcha de forma consecutiva la Administración provincial para ayudar a los ayuntamientos en esta materia, superando los 26 millones de euros, "sin ser una competencia de la Diputación, sino de la Junta de Andalucía".

Ha hecho hincapié en la contribución de estos planes a la consecución de jornales y a la mejora de los servicios públicos en los municipios jiennenses. "Han permitido activar el empleo en nuestros pueblos, así como apoyar el mundo rural, mejorar los servicios públicos municipales, asentar la población al territorio y ayudar a que los trabajadores del régimen agrícola puedan conseguir los jornales para solicitar el subsidio agrícola y la renta agraria en campañas de aceituna que, como vemos, están siendo inferiores a las de años anteriores", ha destacado.

El Plan Especial de Empleo de la Diputación 2025/2026 irá dirigido a sufragar los gastos de sueldo y seguridad social de aquellos contratos que formalicen los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que se beneficiarán del mismo. Los más de 3 millones de euros aportados por la Administración provincial a este cuarto plan se distribuirán según los tramos de población de estas localidades, una cantidad que oscilará entre los 27.000 euros que recibirán los municipios menores de 1.000 habitantes hasta los 42.000 euros para los mayores de 10.000 habitantes.

PETICIÓN PARA AUMENTAR FONDOS

Por su parte, el delegado de la Junta ha aludido a la utilidad de PFEA, aunque ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de España amplíe los fondos, ya que la financiación "permanece congelada" los últimos tres años ante la no aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

"El Gobierno de España sigue sin aprobar sus presupuestos, lo que perjudica a los municipios de Jaén y sus agricultores, lo que impide que puedan contar con más jornales para el subsidio de desempleo agrario para los trabajadores eventuales del sector", ha afirmado.

Estrella, que ha recordado que la Junta aporta cerca de nueve millones (24 por ciento del total) del PFEA, ha defendido el "paso al frente" de la administración autonómica en lo que a planes y programas de empleo para la provincia se refiere.

Durante este año, van a ser 18 los millones de euros inyectados en la provincia contratar a acerca de 2.300 desempleados a través de dos planes de empleo. Desde el año 2020, se han ejecutado un total de cinco planes con una financiación de 79 millones que han beneficiado a cerca de 8.000 desempleados.

Esto, sumado a las cinco convocatorias de Empleo y Formación (antiguas escuelas taller, con 50 millones de euros) supone un total de 129 millones de euros que, desde 2020, han beneficiado a 10.000 jiennenses y que "subrayan el compromiso de la Junta con la empleabilidad de los jiennenses ante la inacción del Gobierno de España".