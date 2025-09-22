José Antonio Jiménez, único aspirante a encabezar la candidatura de Iniciativa del Pueblo Andaluz a la Junta

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa del Pueblo Andaluz --formación que concurrió a las elecciones andaluzas de junio de 2022 en la coalición 'Por Andalucía' junto a otras cinco formaciones de izquierda como Podemos e IU-- mantiene abierto un proceso de primarias para elegir a sus candidatos a los próximos comicios autonómicos previstos en torno a junio de 2026, y para los que su coportavoz José Antonio Jiménez es el único precandidato a encabezar la candidatura de la formación.

Según ha informado Iniciativa del Pueblo Andaluz en un comunicado, tras la publicación de los nombres y perfiles de los candidatos presentados que concurrirán al proceso de primarias internas, esta semana arranca la votación para elegir "a los representantes que el partido tendrá en la coalición andalucista Por Andalucía en los próximos comicios andaluces", culminando así el procedimiento de selección que la Coordinadora Andaluza anunció el pasado mes de julio.

En concreto, Iniciativa del Pueblo Andaluz anunció el 28 de julio la decisión de convocar elecciones primarias, que arrancaron el pasado 1 de septiembre, "para que las personas adscritas y pertenecientes al censo escogieran a los representantes del partido en las listas de la coalición andalucista".

Estas primarias suponen una votación doble, ya que sirven para elegir a "una persona que opte a la Presidencia de la Junta de Andalucía y las personas que ocuparán las candidaturas provinciales".

Sus perfiles se pueden conocer desde el pasado viernes a través de la web de la formación --'https://iniciativadelpuebloandaluz.org/'--, donde se puede comprobar que José Antonio Jiménez es el único nombre que se ha postulado para ser el candidato de su formación a la Presidencia de la Junta.

Adscrito al partido desde su fundación, José Antonio Jiménez es actualmente coportavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz. Docente en la escuela pública como profesión, a lo largo de su trayectoria política ha sido concejal del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) durante doce años.

En unas declaraciones recogidas en la web de Iniciativa, José Antonio Jiménez reivindica "la necesidad imperiosa de que Andalucía ocupe el puesto que le corresponde en el Estado español", algo que, según defiende, requiere que, "institucionalmente, haya personas que aspiren a la presidencia de la Junta desde un espacio político como Por Andalucía, que se declara como una coalición andalucista, de izquierdas, ecologista, feminista y que aspira a participar en el desalojo de la derecha y la extrema derecha del gobierno" andaluz.

CANDIDATOS PROVINCIALES

Por provincias, Francisco Javier García López y José César Segura se han presentado para la candidatura de Almería, mientras que el propio José Antonio Jiménez y Juan Andrés García Núñez optan a concurrir por Huelva; Jorge Corpas, por Granada, y Rocío Cruz Gómez, por Córdoba.

Para concurrir por la provincia de Málaga se han registrado las candidaturas de Álvaro Rodrigo López, Francisco Peralta Díaz, Rafael Arredondo Quijada, María Antonia Enríquez Vidal, Gloria Pérez Flores y María José Torres Gómez, mientras que, finalmente, para las listas de Sevilla se han presentado como candidatos José Manuel Carrión Morales, Tomás Valencia Muñoz, Esperanza Ramos González y Martina del Valle Murillo.

Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz subrayan que han declarado "en múltiples ocasiones la necesidad de un espacio de izquierdas progresista en Andalucía que garanticen los derechos, intereses y necesidades de la gente del territorio".

Según el calendario presentado, el 5 de octubre la Comisión Electoral de Iniciativa del Pueblo Andaluz "dará a conocer los nombres de las personas que conformarán las listas provinciales y la candidatura a la Presidencia, y que posteriormente serán presentados a la coalición Por Andalucía".