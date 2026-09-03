José Antonio Romero se presentará a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Córdoba

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba y diputado provincial José Antonio Romero ha confirmado este jueves que se presentará a las primarias del PSOE para elegir al candidato a la Alcaldía de la capital cordobesa en 2027, poniendo su "experiencia, preparación y formación al servicio de un proyecto" que Córdoba.

Según ha trasladado Romero en declaraciones a Europa Press, la decisión de presentarse a las primarias "no ha sido fácil", sino que se trata de una determinación que ha "meditado mucho". Por ello, tras hablarlo con "familia, amigos y muchos compañeros" da este paso "pensando en Córdoba", a la que quiere "profundamente".

En este sentido, el socialista ha remarcado que conoce la ciudad, sus barrios y su gente, por lo que, después de "años de trabajo y de compromiso", se ve preparado para poner su "experiencia, preparación y formación al servicio de un proyecto que necesita esta ciudad".

Igualmente, Romero ha afirmado que "Córdoba puede aspirar a mucho más", subrayando que es "una ciudad maravillosa", con "una historia y un patrimonio extraordinario", además, de contar con talento, oportunidades y, sobre todo, una gente extraordinaria que quiere vivir en Córdoba y que no se quiere ir de Córdoba".

"Córdoba necesita salir de este inmovilismo que tiene a la que la tiene sometida el PP y el alcalde", José María Bellido, y "necesita recuperar la ilusión y volver a mirar hacia adelante", ha explicado Romero, agregando que su objetivo es "quiero contribuir a hacerlo" y lograr una ciudad "más ambiciosa, más dinámica, más limpia, más habitable, con más parques, con más árboles, con más oportunidades y donde cada barrio tenga las mismas posibilidades".

Para concluir, José Antonio Romero ha asegurado que "no me presento contra nadie y no creo que ninguno de mis compañeros que se presente se presente contra nadie, se presentan y nos presentamos porque queremos un proyecto para Córdoba". En su caso, ha detallado, se presenta "por Córdoba", porque la ciudad "se merece más" y está "convencido de que si somos capaces de recuperar la ilusión, de escuchar a la gente, de trabajar juntos, podemos convertir a Córdoba en la ciudad que sabemos que puede ser y que debe ser. Por eso quiero dar ese paso. Lo tengo claro, Córdoba merece más", ha apostillado.

De este modo, Romero se convierte en el segundo socialista que anuncia que se presentará a las primarias del PSOE en Córdoba para la Alcaldía de la ciudad después de que ya lo hiciera la parlamentaria andaluza Victoria Fernández, que presentará públicamente su candidatura este viernes.