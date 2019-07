Entrena (PSOE) promete gobernar la Diputación de Granada "como si no hubiera mayoría absoluta"

Actualizado 02/07/2019 15:01:10 CET

José Entrena (PSOE), proclamado presidente de la Diputación de Granada DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El socialista José Entrena, que ha sido reelegido este martes presidente de la Diputación de Granada por segundo mandato, ha trasladado durante su discurso su pretensión de gobernar "como si no hubiera una mayoría absoluta", apostando por el consenso con el resto de grupos que integran la oposición y aludiendo a la lucha contra la despoblación rural como uno de sus principales retos.

Entrena ha sido proclamado presidente con mayoría absoluta, tras haber obtenido los votos a favor de 18 de los 27 corporativos, con el respaldo de los 14 diputados del PSOE, a los que se han sumado los dos de Ciudadanos y los de IU y Adelante Granada, frente a los ocho votos que ha obtenido el candidato del PP José Antonio Robles y la de Vox, Cristina A. Jiménez.

Aunque en las elecciones municipales obtuvo la mayoría absoluta con 14 de los 27 corporativos, Entrena ha garantizado que esta nueva etapa estará protagonizada "por el consenso y por la participación", una manera de actuar que les ha "funcionado" en el pasado mandato, en el que el PSOE gobernó en minoría.

Tras hacer un repaso de los logros obtenidos, el presidente de la institución provincial ha avanzado su pretensión de trabajar para mejorar los servicios públicos en los municipios; impulsar las políticas sociales y de igualdad; el desarrollo sostenible y la creación de empleo.

Junto a ello ha anunciado que se va a modificar el Reglamento de los Planes Provinciales de Obras y Servicios para aumentar el plazo de ejecución de las actuaciones a cuatro años y la creación de un Servicio de Planificación de Inversiones que ayude a gestionar las convocatorias de las distintas Administraciones para los ayuntamientos y que oriente a los alcaldes en lo referente a convocatorias, ejecución y pago de obras.

La lucha contra la despoblación continuará siendo una "pieza clave" en este mandato y ha avanzado que se va a promover, desde la Diputación, un gran pacto provincial para combatirla.

ESTRENO DE ADELANTE Y VOX

Antes que José Entrena han intervenido los portavoces de los distintos grupos, comenzando por la diputada de Adelante Granada, Alejandra Durán, quien ha recordado que esta coalición entra por primera vez en la institución provincial y ha mostrado el compromiso de impulsar "un proyecto colectivo que quiere poner a la gente en el centro de sus políticas" y se ha ofrecido para hacer una oposición "constructiva y crítica" con las medidas que no favorezcan a los más "vulnerables".

La diputada de Vox, Cristina A. Jiménez, que ha contado en esta sesión con el respaldo de la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, también ha hecho hincapié en el hecho de que sea la primera vez que esta formación "tiene voz" en la institución provincial para "hacer valer" los "principios" que defienden.

La diputada de IU y coordinadora provincial en Granada, María del Carmen Pérez, ha reivindicado el "compromiso" de la formación de izquierdas con "los sectores más desfavorecidos de la provincia", la protección del medio ambiente y las políticas en torno a la igualdad.

Ha confiado además en que la mayoría absoluta del PSOE no sea usada como "rodillo" y en que se busque desde el gobierno provincial la participación de todos los grupos.

Desde Ciudadanos, Francisco José Rodríguez Ríos, ha llamado a recuperar "la buena política", "respetuosa con la ciudadanía" y con sus intereses y ha reclamado una institución provincial "transparente" en la que la formación naranja, ha dicho, viene a desarrollar un "trabajo responsable y con absoluta honradez" que garantice los derechos de las personas y la "solidaridad" entre los pueblos, con la creación de empleo como eje.

El diputado del PP José Antonio Robles ha aprovechado su intervención para advertir al presidente de la institución provincial que esta mayoría absoluta "no le da carta blanca para gobernar solo para los suyos" y le ha reclamado que lo haga "para todos" los alcaldes. "Un buen principio", ha dicho, sería "dotar de contenido al consejo de alcaldes".

Robles ha reconocido que su partido conoce el modelo de gestión de Entrena "y no les gusta", advirtiendo de que en este mandato no podrá poner "como excusa como en el pasado" que no tiene suficiente mayoría para gobernar, pues ahora cuenta con ella.

Desde el grupo socialista Pedro Fernández ha incidido en que la acción del gobierno será "honesta" y de la mano de los alcaldes para el desarrollo de la provincia, al tiempo que ha tendido la mano a los grupos de la oposición.