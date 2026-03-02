Andalucía Trade abre plazo de inscripción en el Club MidMarket para impulsar el crecimiento de las empresas intermedias

Imagen de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España junto a un cartel de Club MidMarket Andalucía Trade. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía Trade, ha abierto el plazo de inscripción en el Club MidMarket Andalucía Trade, un foro de encuentros, acciones, servicios y financiación destinado al crecimiento de las empresas de tamaño intermedio, para que ganen tamaño y lleguen al siguiente escalón de desarrollo.

Para ello, las empresas interesadas deben acceder a la web del Club donde encontrarán más información, además del acceso directo al proceso de inscripción, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Se consideran empresas de tamaño intermedio o midmarket aquellas que facturan entre 50 y 500 millones de euros y su balance neto es superior a 43 millones o emplean entre 250 y 3.000 trabajadores.

En Andalucía se contabilizan alrededor de 500 empresas con estas características, y muchas de ellas son las que están configurando en los últimos años un ecosistema empresarial estratégico ligado a la industria de alto valor añadido, con "gran protagonismo en las cifras de crecimiento económico y empleo", tal y como ha señalado el comunicado.

El Club MidMarket Andalucía Trade fue presentado por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, a finales de 2025 ante "una nutrida representación empresarial con estas características, que lo acogió con enorme expectación, por tratarse de una iniciativa pionera no sólo en Andalucía, sino que no ha llegado a desarrollar aún ninguna otra comunidad autónoma".

En este sentido, el paso dado por Andalucía Trade supone la posibilidad de que las empresas interesadas se inscriban en este servicio, diseñado a modo de 'club', para las que cumplan estas características.

Una vez se cuente con un universo de empresas consistentes, se iniciará la programación de acciones y servicios.

"Las empresas de tamaño intermedio suelen enfrentarse a dos dificultades al intentar crecer hacia el segmento de la gran empresa: no disponer de los recursos necesarios o no ser objeto de las políticas públicas de apoyo al desarrollo empresarial, muy enfocadas en las necesidades de la pequeña y mediana empresa"; ha indicado Carolina España.

"El Club MidMarket Andalucía Trade nace para dar respuesta a las necesidades de estas empresas", ha añadido la consejera y presidenta de Andalucía Trade.

Además de cumplir uno de los dos requisitos anteriores, las empresas que quieran formar parte del Club deben tener CIF o centro productivo en Andalucía y matriz de capital español, no estar en procedimiento de crisis o procedimiento concursal y demostrar un compromiso real con la innovación y la internacionalización.

Por ello, se priorizarán las empresas de sectores industriales de referencia como el agroalimentario, aeroespacial, químico, también de sectores de la ingeniería, la I+D y el comercio y que sean un ejemplo de referencia de modelo productivo hacia el que la economía andaluza debe seguir evolucionando.

Las solicitudes recibidas por parte de las empresas serán analizadas en base a múltiples criterios, valorando su capacidad de crecimiento, visión y compromiso con el entorno.

Tal y como ha subrayado la Junta, se dará prioridad a aquellas empresas que apuesten por la innovación, la internacionalización, la diferenciación, el talento y la sostenibilidad.

OBSERVATORIO Y FINANCIACIÓN

El objetivo del club es apoyar a las empresas de tamaño intermedio en la superación de sus retos y dificultades, ofrecerles un foro de encuentro y poner en valor el papel crucial de estas empresas en el desarrollo económico de Andalucía.

Para ello, Andalucía Trade ha diseñado un catálogo de servicios que incluye la puesta en marcha del Observatorio Midmarket Andaluz. Este observatorio se encargará de investigar y analizar en mayor profundidad el tejido empresarial de las empresas de tamaño intermedio en Andalucía: recopilación de datos, desarrollo de investigaciones y elaboración de informes que permitan identificar tendencias, oportunidades y desafíos específicos a los que se enfrenta este segmento empresarial.

Otro de los servicios destacados es la financiación empresarial. Estas empresas pueden acceder a hasta 136 millones de euros de distintos incentivos e instrumentos financieros de Andalucía Trade desplegadas ya por la agencia, como el Fondo para Tecnología Estratégica en Andalucía (30 millones), la línea de incentivos para el acceso a mercados de financiación alternativa (1 millón de euros).

Ambos son instrumentos en distintos estados de tramitación que dado el origen de sus fondos permiten beneficiar a las empresas cualquiera que sea su tamaño.

Pero, además, tienen a su disposición las convocatorias para proyectos de I+D+I, tanto la no competitiva, actualmente disponible, como la competitiva, que irán viendo la luz a lo largo de 2026 y que en su conjunto superan los 105 millones de euros.

En este caso, las empresas de tamaño intermedio deben acudir a estas convocatorias en asociación con una pyme.

Asimismo, el Club ofrece un servicio de asesoramiento, consultoría y formación en materia de innovación, sostenibilidad, internacionalización y estrategia, además de la creación de una red de networking que promoverá la celebración de conferencias, talleres, etc que ofrecerán un espacio para la colaboración y el aprendizaje, permitiendo a las empresas compartir buenas prácticas y explorar nuevas oportunidades de negocio.

El Club Midmarket Andalucía Trade tiene carácter no lucrativo, voluntario y colaborativo, y se articula como una comunidad de empresas con intereses estratégicos comunes.

La inscripción en el Club no genera, por sí misma, derechos económicos ni obligaciones financieras, sin perjuicio de que las empresas participantes puedan acceder, en su caso, a programas, servicios, incentivos o instrumentos gestionados por Andalucía Trade, conforme a su normativa específica y a los requisitos que resulten de aplicación.

Este Club se suma a la apuesta del Gobierno andaluz para fortalecer la estructura del tejido empresarial andaluz con empresas de mayor dimensión y, por tanto, más capacidad para invertir, innovar y ser más competitivas.

En este sentido, Andalucía cerró 2025 con 270.842 empresas inscritas en la Seguridad Social, "un máximo histórico", tras registrar un incremento interanual del 0,7%, más del doble del crecimiento para el conjunto de España (0,3%).

Este avance se apoya sobre todo en el fuerte crecimiento de las grandes empresas, que aumentaron un 6,4% interanual, casi tres puntos por encima de la media nacional (3,6%).

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) analizados por la Secretaría General de Economía, en el mes de diciembre de 2025 se contabilizaron 1.858 empresas más inscritas en la Seguridad Social que en el mismo periodo de 2024.

El total de empresas andaluzas inscritas en los registros de la Seguridad Social, 270.842, representan el 20,1% del total nacional.

Por tamaño, la evolución positiva de las grandes empresas (más de 250 trabajadores) se extiende también al conjunto de las empresas medianas, de entre 50 y 249 trabajadores, que crecieron un 2,3%, frente al 1,5% registrado en España. Una cifra similar a la registrada por las empresas de entre 10 y 49 trabajadores.