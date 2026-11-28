Imagen de archivo del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante el cierre de campaña. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, pasa la jornada de reflexión de este sábado, 28 de noviembre, cocinando en casa un menú compuesto por platos típicos andaluces, previo a la cita electoral de este domingo 29 de noviembre.

Según ha publicado el propio dirigente en mensaje en la red social X consultado por Europa Press, la jornada previa a los comicios la está dedicando a preparar puchero, coquinas y chicharrones, acompañados de un vino amontillado.

"Cocinando en casa. Mi jornada de reflexión es insuperable", ha celebrado García en su mensaje compartido en redes sociales antes de la jornada electoral de este domingo.