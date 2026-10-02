José Ignacio García no descarta presentarse a las generales con Adelante Andalucía: "Eso lo decidiremos colectivamente"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el Pleno del Parlamento andaluz. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha dejado este viernes abierta la puerta a la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales en las listas que su formación presente al Congreso de los Diputados, y al respecto ha indicado que eso "lo veremos, lo decidiremos colectivamente".

Así ha respondido el portavoz de Adelante en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, a la pregunta de si va a presentarse en la lista para el Congreso con Adelante Andalucía en las próximas elecciones generales cuando éstas se convoquen.

"Bueno, eso ya lo decidiremos colectivamente, lo veremos", ha contestado José Ignacio García antes de puntualizar que, "de todas maneras" su "cabeza", su "corazón y alma" los tiene puestos "en Andalucía". "Esté donde esté, mi cabeza está en Andalucía", ha aseverado.

Además, el portavoz ha confirmado que, tal como ha venido indicando en los últimos meses, Adelante Andalucía "se va a presentar" a las próximas elecciones generales cuando éstas se convoquen, y ha afirmado que, de hecho, ya están "preparados" para dichos comicios, y están "elaborando el programa" con el que concurrirán.

José Ignacio García ha sostenido que "hace falta que, si hay elecciones" generales, concurra "una fuerza andalucista, de izquierda, que defienda a la gente trabajadora, a la gente que tiene problemas de vivienda en Andalucía", y que ésta "esté en el Congreso" representada para "solucionar los problemas", que es para lo que debería servir la política, según ha opinado.

El también portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz ha valorado que su partido obtuvo en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo "un resultado mejor del que se esperaba", pero ha lamentado que no logró su "objetivo" de "echar a las derechas" del Gobierno de la Junta "para intentar mejorar la vida de la gente".

A la pregunta de si "tratarán de contribuir a ello en España cuando haya (elecciones) generales", ha respondido que "evidentemente", y ha agregado que, en su opinión, "se ha demostrado que Adelante Andalucía es una buena herramienta, la mejor que tenemos en Andalucía para ampliar el voto de la izquierda", y al hilo ha señalado que "el problema de la izquierda" es que a sus representantes les "vota a poca gente, así de simple".

En esa línea, ha apuntado que "lo importante es que nos vote gente, y en las últimas andaluzas lo que se ha demostrado es que Adelante Andalucía ampliaba el espacio" de la izquierda, "que nos votaba más gente, y no en detrimento de Sumar, Podemos, Izquierda Unida", unos partidos que, aglutinados en la coalición Por Andalucía, "han seguido manteniendo el mismo número de diputados" en el Parlamento andaluz, según ha recordado, mientras que Adelante multiplicó "por cuatro" su representación, pasando de dos a ocho escaños.

José Ignacio García ha atribuido ese resultado a haber "conseguido sacar a gente de la abstención", e incluso a la posibilidad de haberle quitado "votos a la extrema derecha, voto juvenil", y "eso es lo que tenemos que poner en marcha para las generales", según ha agregado.

ADELANTE ANDALUCÍA COMO "ALTERNATIVA"

En esa línea, ha reivindicado que Adelante Andalucía se ha demostrado en las elecciones andaluzas que es "alternativa" en el ámbito de la izquierda del PSOE, y ha avisado de que es un partido que ha llegado "para quedarse".

En ese punto, ha aclarado que él respeta "un montón lo que están haciendo Sumar, Izquierda Unida, Podemos", y les desea "suerte", pero Adelante es "una fuerza andalucista, de izquierda, crítica cuando hay que ser crítico con el Gobierno", pero que también arrima "el hombro cuando hay que arrimar" el mismo.

De este modo, ha concluido reafirmando que, cuando sean las próximas elecciones generales, "Adelante Andalucía va a estar con un proyecto, un programa propio", y ha augurado que va a "ampliar" el resultado que logró en las elecciones andaluzas, y "no contra la izquierda" que también se presente, sino desde el convencimiento de que constituyen "la mejor herramienta para echar a las derechas" en tanto que le "quitan voto a Vox", según ha valorado para finalizar.