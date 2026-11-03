José Luis Vera Carrillo, presidente de Grupo GS, Premio Emprendedor del Año de EY por Andalucía y Extremadura

Archivo - El fundador y presidente de Grupo GS, José Luis Vera Carrillo, en imagen de archivo - PEPO HERRERA - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fundador y presidente de Grupo GS, José Luis Vera Carrillo, ha sido proclamado Premio Emprendedor del Año de EY por Andalucía y Extremadura, en su trigésima edición. El reconocimiento distingue su trayectoria al frente de una compañía nacida en Sevilla que, tras más de 25 años de actividad, se ha consolidado como una de las promotoras inmobiliarias de referencia en España, con una creciente proyección internacional.

Este reconocimiento ha sido otorgado, de forma unánime, tras la reunión en Sevilla por un jurado compuesto por destacados representantes del tejido empresarial andaluz. El ganador recibirá el galardón en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre y, posteriormente, competirá por el Premio Emprendedor del Año a nivel nacional, tal y como ha asegurado la organización en una nota de prensa.

Desde la fundación de Grupo GS en el año 2000, Vera Carrillo ha impulsado el crecimiento y la transformación de la compañía, que ha evolucionado desde un proyecto empresarial de origen andaluz hasta alcanzar una dimensión nacional, con presencia en algunos de los principales mercados residenciales españoles y nuevos desarrollos en Portugal.

Su trayectoria se caracteriza por la apuesta por la calidad, la innovación y el diseño, así como por la diversificación hacia nuevas áreas de actividad y la búsqueda de oportunidades de crecimiento a largo plazo. El jurado del Premio Emprendedor del Año 2026 en Andalucía y Extremadura está compuesto por Concha Yoldi (Persán); Manuel Contreras (Grupo Azvi); Antonio Gallego (Grupo Migasa); Gonzalo Guillén (Aceites del Sur, S.A.); José Luis Manzanares (Rowing); Vicente Martín (Grupo MAS); Antonio Pérez Ostos (Bidafarma); Francisco y Ricardo Pumar (Insur); Miguel Rus (CES); Manuel Ruiz Esquivias (Julius Baer); Rosauro Varo (GAT Inversiones); Borja Vázquez (Scalpers); y Rodrigo Charlo (Grupo Detea - Bogaris).

Por parte de EY han participado el socio director de EY en Andalucía y Extremadura, Alberto García Valera; el socio responsable de Auditoría de la oficina de EY en Sevilla, Luis Rosales; el socio responsable de la oficina de EY en Málaga, Rafael Medina; y el asociado de Legal de EY, Jesús Borjabad.

La proclamación de José Luis Vera Carrillo, presidente de Grupo GS, como Premio Emprendedor por Andalucía y Extremadura marca el inicio de la XXX edición del galardón de EY, que culminará en los primeros meses de 2027 con la ceremonia final del Premio.

En dicho acto se proclamará el ganador nacional, elegido entre los distintos vencedores de las diferentes zonas geográficas en las que se divide este reconocimiento. El año pasado, la presidenta del grupo gallego Lence, Carmen Lence, fue quien se alzó con este Premio de EY España.