José Miguel Muñoz toma posesión como nuevo alcalde de Fuente Vaqueros (Granada) tras la renuncia de José Manuel Molino

Toma de posesión de José Miguel Muñoz, nuevo alcalde de Fuente Vaqueros. - AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

FUENTE VAQUEROS (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

José Miguel Muñoz Ortega (PSOE) ya es nuevo alcalde del municipio granadino de Fuente Vaqueros tras el pleno extraordinario que este pasado viernes así lo ha designado al culminar el proceso iniciado tras la renuncia al cargo del también socialista José Manuel Molino por motivos personales.

Muñoz, hasta ahora primer teniente de alcalde, ha tomado posesión del cargo en un acto en el que se ha comprometido a trabajar desde el primer día por la localidad y a dar continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos años desde el Gobierno municipal, según han señalado en una nota informativa desde el Ayuntamiento.

La llegada del nuevo primer edil a la Alcaldía ya había quedado prevista tras la renuncia de Molino con el objetivo de garantizar la continuidad del trabajo municipal y el normal funcionamiento del Ayuntamiento.

Durante su intervención, Muñoz, que con 32 años es uno de los alcaldes más jóvenes de la provincia de Granada, ha agradecido la confianza depositada en él y ha destacado la responsabilidad que supone asumir la Alcaldía de su pueblo.

"Asumo esta responsabilidad con mucha ilusión, pero también siendo plenamente consciente del compromiso que supone representar a Fuente Vaqueros y trabajar cada día por nuestros vecinos y vecinas", ha señalado Muñoz. El nuevo regidor ha subrayado además su intención de mantener un Ayuntamiento cercano y abierto a la ciudadanía. "Comienza una nueva etapa en la que vamos a seguir trabajando con humildad, cercanía y dedicación. Quiero escuchar a nuestros vecinos y vecinas, estar a su lado y seguir impulsando proyectos que permitan avanzar y mejorar nuestro municipio", ha afirmado.

Muñoz también ha tenido palabras de reconocimiento para su antecesor, José Manuel Molino, agradeciendo su trabajo y dedicación al Ayuntamiento durante una trayectoria de 15 años, seis como teniente de alcalde y nueve como alcalde de Fuente Vaqueros.

TRAYECTORIA LIGADA A FUENTE VAQUEROS Y LA GESTIÓN MUNICIPAL

José Miguel Muñoz Ortega (Fuente Vaqueros, 1994) es graduado en Maestro de Educación Primaria por la Universidad de Granada y funcionario interino del Cuerpo de Maestros de la Junta de Andalucía en la especialidad de Lengua Extranjera (Inglés).

Desde marzo de 2022 ha ejercido como primer teniente de alcalde con dedicación exclusiva y ha formado parte de la Junta de Gobierno Local, asumiendo durante esta etapa responsabilidades en áreas como Recursos Humanos, Obras y Servicios, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Fiestas.

Durante estos años ha participado en la gestión e impulso de proyectos destinados a mejorar los servicios públicos y las infraestructuras municipales, así como la gestión administrativa y la actividad social, cultural y festiva de Fuente Vaqueros.

A los 32 años asume ahora la Alcaldía, después de más de cuatro años de responsabilidad directa en el Gobierno municipal. "Fuente Vaqueros tiene mucho futuro y afrontamos esta etapa con ganas, con proyectos y, sobre todo, con el compromiso de trabajar unidos para hacer de nuestro pueblo un lugar cada día mejor", ha concluido el nuevo alcalde.