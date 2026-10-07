Un joven acepta en Jaén tres años y medio de cárcel por violar a otra joven que se encontraba ebria

El acusado de violar a una joven ebria durante el juicio celebrado en la Audiencia de Jaén - EUROPA PRESS

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha aceptado una condena de tres años y medio de cárcel tras declararse culpable ante el tribunal que le ha juzgado en la Audiencia de Jaén por haber violado a otra joven que había conocido en la discoteca y que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Los hechos juzgados se remontan al 17 de mayo, cuando, según el escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal recogido por Europa Press Europa Press, el procesado llevó a su domicilio, donde tenía alquilada una habitación, a una joven nacida en agosto de 2004 a la que acababa de conocer esa misma madrugada en una discoteca de la capital jiennense.

La joven se encontraba "muy mareada" tras haber ingerido una bebida de contenido desconocido que le provocó un estado de fuerte embriaguez, tal y como se hace constar desde Fiscalía.

Una vez en el dormitorio, el acusado, aprovechándose de que la víctima tenía mermadas sus capacidades físicas y psíquicas por el alcohol, la violó, mientras la joven mostraba su oposición de forma expresa a mantener relaciones con él.

Como consecuencia de los hechos, la joven recibió asistencia médica ese mismo día en un centro de salud, donde se constató que presentaba un eritema de aproximadamente 1,5 centímetros en el brazo izquierdo y otro de menor tamaño en el cuello. La víctima no ha reclamado indemnización económica por lo ocurrido.

Aunque el Ministerio Fiscal calificó los hechos de agresión sexual por los que reclamó inicialmente diez años de prisión, finalmente, en aras a cerrar un acuerdo de conformidad, ha rebajado la pena de prisión a tres años y medio de cárcel tras contemplar como atenuante muy cualificada que el acusado en el momento de los hechos presentaba "una grave adicción al alcohol y a sustancias tóxicas".

El acusado, tras declararse culpable, se ha conformado con la pena de prisión impuesta y también con las accesorias a las que se le condena y que incluyen una medida de libertad vigilada durante siete años tras la salida de prisión, que incluirá la obligación de participar en programas formativos y de educación sexual.

También se le impone la prohibición de comunicarse con la víctima o de aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo o de estudios a una distancia inferior a 200 metros durante un periodo de 12 años. Por último, la condena establece la inhabilitación especial del procesado para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior en ocho años a la duración de la pena de prisión impuesta.

En el caso de las accesorias, Fiscalía ha rechazado su rebaja para así garantizar la protección de la víctima.