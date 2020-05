El joven de Córdoba atrapado en Colombia logra un vuelo y aterrizará en Holanda el domingo

CÓRDOBA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El joven cordobés Pedro Diéguez, que pedía ayuda al Gobierno español para volver a casa tras quedarse atrapado en Colombia a causa de la situación provocada por la pandemia del coronavirus, ha conseguido un vuelo, de KLM y organizado por la embajada holandesa, que lo traerá de vuelta a Europa, concretamente a Ámsterdam (Holanda), ciudad en la aterrizará el domingo y desde donde buscará una ruta de regreso a España.

En declaraciones a Europa Press, Diéguez, que pidió su repatriación a España tras no poder regresar a Perú, donde residía, ha explicado que "después de contactar con casi todas las embajadas europeas", este pasado martes "la holandesa me informó de que tendrían un vuelo" para este sábado 9 de mayo con salida desde la capital colombiana, Bogotá.

Desde ese momento, estuvo "bombardeando el teléfono y el correo electrónico del consulado general en Bogotá, hasta que pudieron atenderme", y les insistió "en que tenía todo listo" para poder volar. "Me dijeron que me contactarían a la mañana siguiente para tramitar el salvoconducto que me permita llegar hasta Bogotá", ha resaltado Diéguez.

Igualmente, el joven cordobés ha agradecido al Consulado belga que le permita "subir en el transporte organizado por ellos junto con sus ciudadanos que también viajarán en el avión" y ha agregado que serán "aproximadamente 15 españoles los que viajaremos" en dicho vuelo.

Con la vuelta a casa más cerca, Pedro Diéguez ha afirmado que se encuentra "muy bien", resaltando que "el apoyo de los medios y la presión por redes sociales ha sido crucial", aunque "apenado" por no poder volver "en un vuelo español con el resto de compatriotas", a los que les ha mandado "mucho ánimo".

Para finalizar, ha dado las gracias también a "la Embajada y consulados de España" por "moverse rápidamente con esto" a pesar del "desborde y colapso que están sufriendo". En este sentido, ha señalado que para el Consulado sería recomendable "hacer un uso más efectivo de sus medios de comunicación (Twitter, Facebook y página oficial)" con el objetivo de mantener "un trato más cercano a los que estamos sufriendo esta situación y evitando gran cantidad de llamadas y mails motivados por el exceso de mala información que circula por la red".