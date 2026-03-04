El joven hallado muerto en el entorno del Campus de Cartuja de Granada es el estudiante desaparecido desde el martes

Imagen de archivo de Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida hallado este miércoles en un barranco en el entorno del Campus de Cartuja de la Universidad de Granada pertenece al joven universitario de 21 años que llevaba desaparecido desde el pasado martes, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El hallazgo del cuerpo se ha producido sobre las 10,30 horas y de la investigación se ha hecho cargo el Cuerpo Nacional de Policía, que si bien en un principio descarta la muerte violenta está a la espera de la autopsia antes de descartar cualquier hipótesis.

El joven, vecino de Peligros (Granada), llevaba desaparecido desde el pasado martes y el propio ayuntamiento informó de esta circunstancia a través de sus redes sociales solicitando la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Se trata de un estudiante de la Universidad de Granada que fue visto por última vez en la Facultad de Comunicación y Documentación. Llevaba un pantalón de chándal y una sudadera de color morado.