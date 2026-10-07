Un joven herido grave tras caer de una máquina en un polígono en Fuente Vaqueros (Granada)

Archivo - Foto de archivo de ambulancias del 061 en Andalucía. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 24 años ha resultado herido grave este miércoles tras caer de una máquina en una nave del polígono industrial de la localidad granadina de Fuente Vaqueros.

El servicio de emergencias 112 ha recibido en torno a las ocho de la mañana la llamada de un alertante que explicaba que un hombre había caído de una máquina 'torito' en una nave del polígono industrial de la referida localidad.

El 112 ha dado aviso del suceso a sanitarios, Policía Local y Guardia Civil, así como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección de Trabajo debido a la naturaleza de los hechos.

El propio servicio de emergencias ha dado cuenta de que el herido, un hombre de 24 años, ha sido trasladado al Hospital de Neurotramautología de la capital granadina.