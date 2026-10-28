Un guardia civil de 31 años, primera víctima mortal de Sevilla confirmada en el accidente de trenes de Urda

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo)

Accidente ferroviario de Urda.
Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 18:46
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SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de José Manuel Chacón, de 31 años, uno de los dos agentes de la Guardia Civil sevillanos desaparecidos en el grave accidente ferroviario ocurrido entre Mora y Urda (Toledo) a primera hora de este miércoles.

A través de un mensaje en la red social X consultado por Europa Press, la benemérita ha trasladado un "sentido pésame a familiares, amigos y compañeros de José Manuel, guardia civil fallecido hoy en el accidente de trenes en Urda, Toledo".

En este contexto, a las 15,00 horas su madre comunicó a los periodistas desplegados en la estación de Sevilla-Santa Justa que su hijo había sido "localizado", momentos antes de recibir en el interior de la sala de atención la noticia.

En la estación de Santa Justa, compañeros de José Manuel han mostrado su preocupación y han acompañado a sus familiares en los momentos más duros.

El agente, que llevaba en servicio cinco años, pertenecía a la Unidad Técnica de Policía Judicial, en Madrid, y se desplazaba a la capital andaluza.

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