Archivo - Los jóvenes andaluces podrán inscribirse en la XVI edición del concurso 'Young Business Talents' hasta el 25 de octubre. - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes andaluces podrán inscribirse en la XVI edición de la competición educativa 'Young Business Talents', organizada por Abanca y la empresa desarrolladora de simuladores empresariales Praxis MMT, hasta el próximo 25 de octubre. En la edición anterior participaron un total de 2.101 jóvenes preuniversitarios de 63 centros docentes de Andalucía, que compitieron frente a 11.187 jóvenes estudiantes de toda España.

Según han explicado desde la organización del evento, los participantes se enfrentarán a retos como "ponerse al frente de una compañía automovilística, decidir qué modelos de coches fabricar y vender, fijar su estrategia comercial, gestionar las finanzas, competir con otras empresas para conseguir los mejores resultados". Todo ello, para optar al título de 'mejores empresarios virtuales de España'.

La iniciativa, considerada "la única competición educativa de simulación empresarial", permite a los participantes ponerse al frente de su propia compañía virtual, experimentar en primera persona cómo funciona una empresa y demostrar su talento empresarial. Un evento en el que podrán participar estudiantes de toda España de entre 14 y 21 años que cursen cuarto de ESO, Bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior, así como a centros docentes de toda España interesados en incorporar una experiencia práctica de gestión empresarial al aula.

La competición comenzará en noviembre, combinará diferentes fases online desde las aulas con el acompañamiento de sus profesores, y culminará con una gran final presencial en Madrid el próximo mes de marzo. Los estudiantes trabajarán por equipos y se convertirán en auténticos directivos al tener que gestionar una empresa del sector de la automoción a través de un avanzado simulador de gestión empresarial.

Asimismo, prepararán sucesivos planes de gestión para sus empresas, vender diferentes modelos de vehículos mientras toman las mejores decisiones en las áreas de marketing, ventas, operaciones, producción, responsabilidad social corporativa y finanzas, para conseguir que su compañía obtenga los máximos beneficios económicos respecto al resto de participantes.

Las decisiones que adopten tendrán consecuencias sobre la evolución de sus compañías, ya que los equipos competirán entre sí dentro de un mercado virtual en el que tendrán que anticiparse a sus rivales y adaptar su estrategia para conseguir los mejores resultados. De esta forma, los estudiantes no solo aprenderán conceptos relacionados con la economía y la empresa, sino que podrán experimentar qué supone tomar decisiones empresariales y comprobar sus efectos.

El director de Young Business Talents, Nuño Nogués, ha señalado que "los jóvenes necesitan mucho más que conocimientos teóricos para afrontar con garantías su futuro académico y profesional", ya que "necesitan aprender a analizar, tomar decisiones, resolver problemas, trabajar en equipo, adaptarse al cambio y, sobre todo, saber aplicar aquello que aprenden".

En este sentido, "Young Business Talents les permite desarrollar estas competencias a través de la experiencia, ya que toman decisiones, comprueban sus consecuencias, aprenden de los resultados y vuelven a intentarlo en un entorno de competición y trabajo en equipo". "Es una forma de convertir los conocimientos en experiencia y de prepararlos para situaciones a las que tendrán que enfrentarse en el mundo real", ha apuntado.

En esta competición, cuya participación es gratuita, los equipos de cada centro docente reciben el simulador de gestión empresarial desarrollado por Praxis MMT para poder participar, una herramienta utilizada también en universidades, escuelas de negocio y compañías para la formación en gestión, que está valorada en más de 3.000 euros.

El director de Young Business Talents ha recordado que, para los profesores, este programa supone contar con" una herramienta que permite trasladar la realidad empresarial al aula de una forma sencilla, práctica y motivadora". "El docente mantiene un papel fundamental como guía del aprendizaje, pero los alumnos pasan de recibir los conocimientos de forma pasiva a ponerlos en práctica, tomar decisiones y comprobar sus consecuencias".

Para Nogués, "esto permite dinamizar las clases, despertar una mayor participación y facilitar que conceptos que pueden resultar abstractos se comprendan a través de la experiencia". "Es una manera de complementar la enseñanza tradicional con una metodología activa que ayuda a preparar mejor a los estudiantes para su futuro".

Al concluir el programa online, los mejores equipos --aquellos que hayan obtenido mejores resultados a lo largo de las diferentes fases online--, se clasificarán para la gran final nacional que se celebrará en Madrid y en la que se enfrentarán por el título de 'mejores empresarios virtuales de España'.

Una jornada en la que los finalistas compartirán la experiencia con otros estudiantes procedentes de diferentes puntos del país y vivir en primera persona una competición nacional. Los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, entre estudiantes y profesores, así como diplomas acreditativos que les ayudará a mejorar su futuro profesional.

Las comunidades autónomas que contaron con mayor representación en la competición fueron Andalucía, con 2.101 estudiantes; Galicia, con 1.695; Cataluña, con 1.457; Comunidad de Madrid con 1.087, y Castilla y León, con 893 alumnos. Finalmente, se alzaron con la victoria cuatro estudiantes segundo de Bachillerato del IES Comuneros de Castilla en Burgos, que se proclamaron ganadores de la XV edición de Young Business Talents.