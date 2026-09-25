La joyería de Córdoba analiza en Madrid Joya el impacto de la inteligencia artificial, el diseño y la sostenibilidad

Representantes institucionales en el estand del Ayuntamiento de Córdoba y del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) en el segundo día de Madrid Joya. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estand institucional del Ayuntamiento de Córdoba y del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) en Madrid Joya ha profundizado en este segundo día en los retos tecnológicos y medioambientales de la orfebrería con la celebración de una jornada de análisis enfocada en la transformación digital y el diseño verde.

Así, el espacio cordobés ha acogido la mesa redonda 'Innovación, diseño, sostenibilidad y comunicación. El Impacto de IA: la nueva joyería cordobesa', un encuentro concebido para examinar cómo las nuevas tecnologías emergentes y las exigencias de sostenibilidad están redefiniendo el proceso creativo, la fabricación y la comercialización de la joyería cordobesa en los mercados globales.

En el foro han intervenido la delegada de Sostenibilidad y Medioambiente del Ayuntamiento, Marien Pozanco; el director del Centro de Referencia Nacional (CRN) de Joyería y Orfebrería, Mariano Romero; el gerente de Grupo Duplex, Pedro Pérez Fernández; el galardonado con el Premio del Concurso de Diseño de la 'Joya Insignia de Córdoba', Álvaro Larrosa Furest, y el 'managing partner' de Plenitas, David Esplá.

El debate ha abordado la integración de la inteligencia artificial en el diseño y en las cadenas de valor, la implementación de materiales sostenibles y la articulación de nuevas narrativas de comunicación comercial que refuercen la competitividad de una industria líder.

Al respecto, Pozanco ha indicado que "el futuro de la joyería cordobesa reside en vender maestría, identidad cultural y limpieza en sus procesos, convirtiendo el Hecho en Córdoba en un sinónimo de lujo ético y responsable". La delegada ha anotado que "es importante que nuestra joya no sólo tenga un diseño espectacular, también debe ser garantía de durabilidad, con un historial impecable en cuanto a su origen y un proceso de fabricación respetuoso con el medio ambiente".

Pozanco ha añadido que "no se debe olvidar que lo que abordamos trasciende conceptos como el marketing o la competitividad; nos enfrentamos al cuidado de nuestro mundo y el futuro será sostenible o no será". "Ese es el compromiso del Ayuntamiento con el Medio Ambiente, que se refleja en el Plan Municipal Contra el Cambio Climático", ha remarcado.

"APUESTA POR LA VANGUARDIA"

Para la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, "la apuesta por la vanguardia ha resultado fundamental para mantener el liderazgo del sector", y ha subrayado que "la tradición artesanal y la protección de la IGP han debido avanzar de la mano de la innovación, la sostenibilidad y la inteligencia artificial para asegurar la competitividad internacional de nuestras firmas".

"Desde el Imdeec hemos entendido que apoyar a la joyería cordobesa no ha sido sólo proteger su historia, sino dotar a las empresas de las herramientas de vanguardia, digitalización e innovación necesarias para liderar el mercado del siglo XXI", ha apuntado, para recordar que "el Instituto Municipal ha mantenido abierta una estrategia permanente de respaldo a la innovación e internacionalización del sector, facilitando a las empresas locales incentivos directos para su expansión en los principales escaparates comerciales del mundo".