Los joyeros de Córdoba buscan ampliar "lazos comerciales" y también "culturales" con los países árabes

Archivo - El presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano. - ASOCIACIÓN DE JOYEROS DE CÓRDOBA SAN ELOY

CÓRDOBA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano, ha anunciado que, como resultado de un reciente encuentro que mantuvo "con embajadores de todos los países que conforman la Liga Árabe", los joyeros cordobeses esperan poder ampliar los "lazos comerciales" que ya tienen con varios de estos países y también crear nuevos "lazos culturales".

En este sentido y en una entrevista concedida a Europa Press, García-Escribano ha explicado que, a raíz de dicho encuentro con embajadores de países "como Oman, Siria, Irak, Irán, Marruecos, Arabia Saudí o Emiratos Árabes", entre otros, a los que expuso lo que supone la joyería cordobesa, ya se baraja el llevar a cabo "actuaciones a nivel cultural" y "desarrollar negocios que les puedan venir muy bien a nuestras empresas".

Para ello se parte de la base de que son "países que tienen mucho en común con nosotros", pues "vivimos una historia común y, a partir de ahí", el objetivo fijado es "abrir lazos culturales", teniendo en cuenta que, además, los joyeros cordobeses tienen "una relación magnífica con la Casa Árabe y queremos ver si somos capaces de traernos alguna exposición".

A este respecto, García-Escribano ha dicho que aún no puede "adelantar nada, pero estamos en ello", con la idea de montar en Córdoba una muestra con "algunas joyas de la corona de algunos de estos países" y, para "traerla a Córdoba", ya ha hablado con el alcalde de la ciudad, José María Bellido.

Más allá de la colaboración cultural, con los países árabes "también vamos a intentar abrir lazos comerciales", teniendo en cuenta que "ya tenemos muy buenas relaciones comerciales con algunos de estos países", como "Emiratos y Arabia Saudí", donde "muchos de nuestros fabricantes están exportando, pero, realmente, lo que queremos es que haya más fluidez, tanto cultural, como comercial con todos los países árabes", con los que "nos une el peso de la historia".

APOYO DE ANDALUCÍA TRADE

Esta acción con los países árabes responde al objetivo de lograr una mayor internacionalización de la joya cordobesa, que es uno de los que se marcó García-Escribano hace un año, cuando se puso al frente de la asociación, y que encaja también en "la visita de delegados comerciales de 17 países" ya efectuada a Córdoba, de la mano de Andalucía Trade.

Para ello y, "con carácter previo, realizamos un informe de las exportaciones de las joyerías de Córdoba y vimos los principales mercados donde nosotros exportamos, pero también destinos emergentes que nos podían venir bien", según ha detallado García-Escribano.

El resultado es que "vinieron los delegados comerciales de países tan diversos y diferentes como Estados Unidos, Polonia, Emiratos Árabes, Filipinas, Arabia Saudí, Chile, Japón e India, hasta un total de 17. Tuvimos un encuentro previo, una cena con nuestros empresarios, que fue una primera toma de contacto".

Posteriormente mantuvieron, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, "un encuentro ya con reuniones previstas a nivel particular de empresarios con cada uno" de los delegados comerciales, "y sé que se están intercambiando informaciones, que nos van a servir de mucha ayuda para abrir mercado en todos y cada uno de esos países".

García-Escribano ha asegurado que eventos de este tipo con delegados comerciales "son fundamentales", pues, aunque los joyeros siguen "asistiendo a todas las ferias" internacionales de joyería "que hay en el mundo, desde Las Vegas a Hong Kong, Dubái, Vincenza o Estambul", pero las visitas de delegados comerciales supone un ámbito "más done podemos seguir con el objetivo de internacionalización de la joya cordobesa y de que llegue a todas las partes del mundo".