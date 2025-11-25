JSA Granada promueve una moción para que la capital "revise" la zona de bajas emisiones

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Juventudes Socialistas de Andalucía en Granada (JSA Granada) han aprobado en su Comité Provincial una moción para presentar en los ayuntamientos de la provincia para que el Ayuntamiento de la capital "revise" el diseño de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y garantice criterios de equidad territorial y social que eviten "discriminación indirecta" según el municipio de residencia y, además, "avanzar hacia un modelo integral de transporte público metropolitano".

Esta iniciativa también contempla que se desarrollen mecanismos "compensatorios y progresivos" que atiendan las situaciones vulnerabilidad económica, zonas rurales con carencia de transporte público y personas trabajadoras y estudiantes que acceden a diario a Granada.

Asimismo, aboga por impulsar la integración total del sistema de transporte metropolitano, coordinando horarios, tarifas y expediciones, y financiando mejoras en las líneas de alta demanda hacia la capital, así como la implantación de transporte público gratuito o bonificado desde las cabeceras de comarca y principales núcleos metropolitanos hacia Granada.

Además de otros puntos, la moción contiene que se establezcan aparcamientos disuasorios gratuitos en los accesos a la ciudad conectados mediante lanzaderas de alta frecuencia y carriles bus-VAO.

El secretario general de JSA Granada, Jorge Ibáñez, ha considerado que "Granada debe avanzar hacia un modelo urbano saludable y sostenible que proteja la calidad del aire y el bienestar colectivo, garantizando al mismo tiempo la cohesión social y territorial".

Tras defender la implantación de la ZBE en Granada como "herramienta clave para mejorar la calidad del aire y la salud de la ciudadanía", el socialista ha subrayado que el modelo que se ha implantado presenta "efectos diferenciados sobre quienes no residen en la capital, afectando especialmente a personas de rentas medidas y bajas, así como a habitantes de zonas rurales con menor acceso a transporte público metropolitano eficiente".

En el transcurso del Comité Provincial de JSA Granada se han aprobado otras iniciativas como una resolución sobre la ejecución y resultados del programa de detección precoz del cáncer de mama, que exige la "dimisión o cese inmediato" de todos los responsables políticos y técnicos de la Consejería de Salud y del SAS implicados, la publicación de la cifra real de mujeres afectadas o un Plan de Choque específico para la contratación inmediata y estable del personal sanitario cualificado.