Juan Espadas avisa que Olona "puede comerse a Moreno" y confía en la movilización de la izquierda ante Vox

SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha avisado de que la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, "puede comerse" al presidente autonómico y aspirante a la reelección, Juanma Moreno, agregando que la participación de dicha dirigente en los comicios andaluces del 19 de junio "va a activar sin duda la campaña" electoral, pero augurando que la misma "no va a hablar de Andalucía, porque no es andaluza" y además "no conoce" la región.

En una entrevista en El País, Juan Espadas ha defendido que de cara a las elecciones autonómicas, adelantadas al próximo 19 de junio, los socialistas andaluces plantean "un proyecto ambicioso y renovado, nuevo", pesando que las candidaturas aprobadas por el PSOE andaluz para concurrir en todas y cada una de las provincias de la región conservan en los puestos de salida sólo a once de los 33 diputados autonómicos con los que el Grupo Socialista ha contado en la XI Legislatura.

Espadas avisa además en esta entrevista de que el popular Juanma Moreno proclamaba que la intención de su gobierno era "cambiarlo todo", definiendo a su Ejecutivo como el del "cambio"; pero finalmente "ha considerado que los pilares sobre los que se había construido Andalucía eran más sólidos de lo que él criticaba", señalando que tal extremo implica una "enmienda a la totalidad" de Moreno a sí mismo. Incluso ha cuantificado en "cero" la aportación del presidente andaluz, opinando que el mismo "se ha beneficiado del desencanto y del desgaste de muchos años de gobiernos del PSOE".

LOS ERE

Preguntado por la sentencia que condena a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, juzgados por el procedimiento específico de los fondos autonómicos canalizados para financiar expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios, pues los días 4 y 5 de mayo el Tribunal Supremo revisará los recursos de casación a dicho fallo judicial; Espadas ha descartado que los cambios en el PSOE andaluz deriven de esta macrocausa. "Lo hicimos porque salimos del gobierno después de 37 años", ha asegurado.

Especialmente, Espadas ha alertado de que el PP "ha caído en la trampa de Vox", formación esta que apoyó la investidura de Moreno como nuevo presidente andaluz frente a la mayoría relativa cosechada por los socialistas en las anteriores elecciones autonómicas de 2018 y que ha apoyado los proyectos presupuestarios del Gobierno autonómico de PP y Cs, salvo en la última ocasión.

MACARENA OLONA

En ese sentido, el líder del PSOE andaluz ha expuesto que "quien realmente ha cobrado fuerza en Andalucía es la ultraderecha". Es más, Espadas ha puesto de relieve que a su juicio, la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, "puede comerse a Moreno Bonilla", agregando que la participación de dicha dirigente en los comicios andaluces "va a activar sin duda la campaña" electoral.

Eso sí, Juan Espadas ha augurado que Olona, diputada nacional por la provincia de Granada, "trasladará el debate de política nacional" y "no va a hablar de Andalucía, porque no es andaluza" y además "no conoce" la región. En cualquier caso, ha vaticinado que la izquierda sí se movilizará ante el "riesgo cierto de involución" que según alerta representa Vox.

Preguntado además sobre las posibilidades de que tras las elecciones andaluzas del 19 de junio el PSOE ofrezca al PP su abstención para evitar que los populares apuesten por un gobierno de coalición con Vox, Espadas ha recordado que el Gobierno andaluz de PP y Cs ha alcanzado acuerdos presupuestarios con Vox durante la legislatura ahora agotada, planteando que tal escenario quizá sólo serviría "para que Moreno Bonilla siga haciendo lo mismo con Vox".

"Otra cosa es si Feijóo dice a Sánchez: Rompemos el Gobierno de Castilla y León (entre el PP y Vox) y hacemos un acuerdo político para no gobernar con Vox en toda España", ha matizado Espadas.