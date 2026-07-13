Juan Luis López Vázquez asume la Gerencia del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el nombramiento del nuevo gerente del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur), una tarea que va a desempeñar Juan Luis López Vázquez, quien sustituye al director general de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Javier Arroyo, quien estaba al frente de dicho puesto de manera provisional.

Según ha señalado la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, el sector turístico "vive un momento de impulso importante, con un crecimiento sostenido y constante, y es importante que el trabajo que se desarrolla siga en la línea de consolidar la ciudad como un destino turístico de primer nivel".

Para ello, ha apuntado que este nombramiento va a ahondar en "esa estrategia que tenemos marcada que apuesta por la calidad la sostenibilidad en el turismo".

La delegada ha agradecido a Javier Arroyo su trabajo y dedicación al frente de la Gerencia desde febrero del pasado año y ha insistido en que ahora, "ya centrado en la Dirección General, seguirá sumando para el avance del sector".

El nuevo gerente del Imtur, Juan Luis López Vázquez (Córdoba, 1977), es licenciado en Historia y Máster en Alta Gestión en Política y Estrategia de los Destinos Turísticos. Su experiencia profesional la ha desarrollado en la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y en la Oficina Española de Turismo de Roma y de Milán. Además, ha formado parte del Departamento de Promoción Internacional, Mice y Conectividad de la Sevilla City Office y ha sido gerente de Comercialización y Marketing de Setas de Sevilla.

De su experiencia profesional cabe destacar la consultoría estratégica en proyectos de desarrollo rural, turístico y creación de empresas, así como su participación en el Plan Estratégico de Infraestructuras Turísticas de Córdoba, en el Plan de Usos de la Vía Verde de la Subbética o en el Plan de Señalización Turística del Casco Histórico de Córdoba.

PROYECTO DE INVERSIÓN 'FACHADA ESTADIO DEL ARCÁNGEL'

La junta de gobierno local ha aprobado también la modificación de destino de los créditos previstos, por importe aproximado de 600.000 euros, que se emplearán para el proyecto de inversión 'Fachada estadio del Arcángel'.

Esta solicitud fue aprobada en el pasado consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo adonde retorna el expediente para su aprobación definitiva que, una vez que se produzca, permitirá la firma del contrato con la empresa propuesta como adjudicataria y, en consecuencia, el inicio de los trabajos de remodelación a lo largo de verano.