Moreno reclama explicaciones a Sánchez por el "caso PSOE": "¿Dónde está ahora el Gobierno corrupto?"

CÓRDOBA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este domingo desde Córdoba al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, explicaciones por el que ha denominado "caso PSOE", en alusión al 'caso Koldo', y ha preguntado, a tenor de lo que ya se sabe, "¿dónde está ahora el Gobierno corrupto?".

Así lo ha destacado, junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura en la capital cordobesa del acto de presentación de la 'Declaración de Córdoba. Manifiesto por una España plural de ciudadanos libres e iguales', que previamente han firmado los presidentes autonómicos del PP, reunidos durante este fin de semana en la capital cordobesa.

En este contexto, Moreno ha recordado las "lecciones que nos han querido dar el PSOE en muchas materias", sin que les haya dado resultado, y ahora "tienen que sonrojarse, agachar la cabeza y pedir disculpas", porque "se inventaron una moción de censura contra un gobierno legítimo, apoyado por la mayoría de los ciudadanos españoles, que estaba haciendo reformas, que estaba levantando la economía y haciendo progresar a la sociedad, que era un gobierno del PP, el Gobierno de Mariano Rajoy, y se inventaron una moción de censura porque decían que ese gobierno era corrupto".

"¿Me quiere explicar ahora el señor Sánchez --ha proseguido-- dónde está el Gobierno corrupto en España?, ¿nos puede explicar qué supone el caso Partido Socialista, con tantas ramificaciones como tiene?, ¿cuándo nos va a dar explicaciones a los españoles de lo que está sucediendo?".

En cualquier caso, las informaciones publicadas hasta ahora sobre el 'caso Koldo' "lo que nos están indicando es que desde el Gobierno de España se aprovecharon del sector público y de la influencia en el peor momento del país, cuando había decenas de miles de ciudadanos sufriendo y muriendo, para hacer negocios para unos pocos. Eso es lo que nos está llegando y eso es insoportable, n términos éticos y en términos democráticos".

Se trata, según ha concluido Moreno, de "un comportamiento claramente indecente, y ahora el señor Sánchez dice que no sabía nada", de aquello que "ocurría a escasos metros más allá de sus despachos", asegurando el presidente del PP andaluz que "lo que sabemos parece que es la punta del iceberg", pues, para empezar, "Sánchez aún no ha aclarado por qué cesó a Ábalos" como ministro de Fomento, aunque "lo mantuvo" en el Congreso, lo que ha llevado a Moreno a preguntar "a qué le tenía miedo" Sánchez.

Todo ello le recuerda al presidente de la Junta de Andalucía al "final de la etapa del socialismo en Andalucía, con los ERE y la corrupción, con todas esas mentiras que había, y esto empieza a destilar un tufillo muy parecido, con un final de ciclo abrupto, irregular y encima corrupto".

AMNISTÍA Y ALTERNANCIA

En cuanto al proyecto de Ley de Amnistía, Moreno ha asegurado, "como demócrata, como persona inquieta en la política y como persona pública, jamás pensé que podríamos tener un gobierno incapaz de decir una sola verdad, incapaz de interpretar los deseos de la mayoría de los ciudadanos españoles, incapaz de anteponer los intereses de los 48 millones de españoles a sus intereses propios, y un gobierno incapaz de cumplir la Constitución".

Tampoco pensaba Juanma Moreno "que vería que un huido de la justicia chantajearía y haría hincar la rodilla a un presidente, ni más ni menos, de una potencia mundial de un gran país como es España", y "todo exclusivamente por el poder, por su poder".

"Esto es --ha asegurado-- absolutamente lamentable y por eso, por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que está pasando en nuestro país, los españoles y las españolas no nos merecemos este gobierno, y las ilusiones las tenemos claras, afortunadamente los sistemas democráticos tienen sus instrumentos de alternancia, y nosotros tenemos un gran partido, un proyecto político serio y responsable, que ha dado grandes servicios a España".

Se trata, según ha argumentado, de "un proyecto político que está en forma", integrado por "personas con talento, capacidad, entrega y dedicación, y por encima de todos tenemos al gran capitán", en referencia a Feijóo, que es "una persona experimentada, con cuatro mayorías absolutas consecutivas en Galicia", con una "importante experiencia en la gestión pública y privada, que sabe lo que hay que hacer, que se toma muy, muy en serio los problemas de los españoles y que lleva trabajando dos años, con firmeza, determinación y, lo más importante, con ilusión y entusiasmo, por hacer un proyecto alternativo, fiable, riguroso, de futuro y de ilusión para España".

A ello se suma, según ha subrayado, que "tiene la confianza mayoritaria de los españoles, como ha demostrado a lo largo de todos los procesos electorales donde el PP se ha presentado siendo él presidente" del partido, pues todas las elecciones "las hemos ganado, bien ganadas" en "las municipales, las autonómicas y las generales, que las ganó", pues "Sánchez es el primer presidente perdedor que gobierna", y "es evidente que va a ser el futuro presidente de nuestro país", ha añadido Juanma Moreno.

DECLARACIÓN DE CÓRDOBA

En cuanto a la mencionada 'Declaración de Córdoba', Moreno ha afirmado que "es un proyecto de país" necesario, dado que el actual Gobierno de la Nación "no ejerce como Gobierno de España", y por eso el PP, con todos sus presidentes autonómicos, "coordinados y liderados" por Feijóo, sí que hace "lo que el país necesita".

Así, la 'Declaración de Córdoba es "un hoja de ruta" basada en "la firme determinación de cambiar España a mejor", tras horas de diálogo y contrastando experiencias de gestión entre presidentes. "Nosotros sí hacemos lo que el país necesita desde la coordinación, la cooperación y la colaboración entre territorios", ha afirmado.

Todo ello --ha dicho-- con un objetivo claro, que es "blindar la igualdad entre todos los españoles vivamos donde vivamos. Esto no lo puede hacer Sánchez", ha insistido Juanma Moreno, ya que "los ciudadanos no han confiando en sus candidatos en las elecciones autonómicas y locales. No tiene liderazgo territorial porque su modelo no es el de la cooperación, sino el de la imposición y el chantaje", ha insistido.

"Feijóo cuenta con el apoyo del 70% de la población de España y Sánchez con el de Puigdemont", ha subrayado el presidente andaluz, opinando que España necesita líderes que "respeten las normas y la Constitución y que sean capaces de escuchar, aprender y compartir para un futuro mejor para España, como hemos hecho en Córdoba".

Juanma Moreno ha reiterado que la Declaración de Córdoba representa el modelo del PP, "un proyecto de futuro desde la unidad de un país y una sociedad con objetivos comunes". Ha resumido los acuerdos destacando los relativos a la educación, la sanidad, la financiación autonómica o el apoyo al sector agroalimentario.

Concretamente, ha puesto en valor el Pacto Nacional del Agua acordado, que "contribuirá a un futuro mejor, porque en Andalucía sin agua no hay futuro" y "tenemos derecho a las infraestructuras hidráulicas y las vamos a reclamar siempre", ha afirmado el presidente andaluz, valorando la sensibilidad de Feijóo con el tema, ya que él "sí entiende los problemas de las regiones y toma conciencia con propuestas".