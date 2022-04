Los jueces elegirán el próximo martes al nuevo juez decano de Jaén tras la marcha de Humberto Herrera al TSJA

JAÉN, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los jueces y magistrados de los órganos unipersonales del partido judicial de Jaén están llamados el próximo 26 de abril a las urnas para elegir al próximo juez o jueza decana de Jaén. Las elecciones se han convocado después de que el hasta ahora juez decano Humberto Herrera se vaya a trasladar como magistrado a la sala de Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En total, según ha explicado el propio Herrera a Europa Press, serán 26 los jueces y magistrados que podrán votar el 26 de abril para elegir a su representante. La presentación de candidaturas se mantendrá abierta hasta 24 horas antes de la celebración de la votación.

Humberto Herrera ha cesado este mismo martes como juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Jaén. Como juez decano también se ha apartado del cargo y le ha sustituido en funciones el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Jaén, Jesús Romero.

En su balance, tras ejercer como juez decano de Jaén desde 2014, Herrera se ha mostrado "muy satisfecho" de la labor realizada en sus ocho años en el cargo y también "muy agradecido" a sus compañeros y compañeras por la confianza depositada en su persona durante todo este tiempo en el cargo.

Herrera sí ha lamentado irse sin haber conseguido "ciertas cosas", entre ellas poner punto y final a la dispersión de sedes judiciales en la capital jiennense y lograr mejores dependencias, ya que por ahora el contar con la Ciudad de la Justicia es "algo muy difícil".

"Lamento no haber conseguido ciertas cosas que me hubieran gustado, como es acabar con la dispersión de sedes judiciales y conseguir unas mejores dependencias y concretamente me refiero a las de los juzgados de lo Penal que son bastante lamentables", ha dicho Herrera. Ha señalado que aunque se han hecho avances en este último aspectos, lo cierto es que se va "sin solucionarlo definitivamente".

Nuevamente, Herrera ha vuelto a defender la necesidad de unificar las diferentes jurisdicciones en un único edificio porque la dispersión de sedes judiciales "da lugar a problemas para el justiciable". "Una llegada tarde a un señalamiento puede provocar un efecto no deseado para el justiciable, que se le tenga por desistido o no comparecido".