El juez encarcela a un hombre reclamado por la justicia internacional y detenido en Córdoba por la Policía Nacional

Archivo - Comisaría de Doctor Fleming, en Córdoba. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre reclamado por la justicia internacional, que se encontraba fugado de su país y estaba calificado como violento y propenso a la evasión, siendo puesto después a disposición de la autoridad judicial, que ha acordado su ingreso en prisión.

Según ha informado la Policía Nacional en un nota, la intervención policial se produjo a raíz de un control rutinario que la Policía Nacional lleva a cabo sobre los registros de viajeros alojados en apartamentos turísticos de la ciudad.

Como resultado de estas comprobaciones, los agentes detectaron a un individuo alojado en un apartamento turístico en el centro de la capital, cuyos datos personales coincidían con los de una persona que se había fugado de la justicia de su país y sobre el que pesaba la citada reclamación judicial internacional para su detención.

Tras cerciorarse de que se trataba de dicha persona y verificar con Interpol que la reclamación judicial seguía vigente, acudieron de inmediato al alojamiento en el que se hospedaba, adoptando las medidas de autoprotección oportunas, ya que el individuo era violento, podría estar armado y era propenso a la evasión.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron al individuo, quien, una vez identificado, fue detenido en el lugar, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial pertinente, que acordó su ingreso en prisión.