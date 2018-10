Juez de los ERE pide a peritos apagar sus "móviles" tras acusar PP-A al abogado de Griñán de mandar mensajes

Publicado 02/10/2018 17:49:46 CET

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado Juan Antonio Calle Peña, presidente del tribunal que juzga en la Audiencia de Sevilla a 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha pedido a los nueve peritos que participan en la prueba pericial que apaguen sus "móviles y aplicaciones de mensajerías" para evitar que los letrados se puedan comunicar con ellos durante el desarrollo de la sesión.

Así lo ha señalado en la sesión de tarde de este martes después de que Luis García Navarro, abogado que ejerce la acusación del PP-A, haya acusado al letrado defensor del expresidente José Antonio Griñán de mandar mensajes al "reloj inteligente" de uno de los peritos propuestos por esta parte.

En pleno debate por las modificaciones presupuestarias, el abogado del PP-A se ha dirigido al tribunal para señalar que José María Mohedano, abogado de Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, estaba haciendo "indicaciones" a sus peritos, Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago, para que "miren su reloj porque le ha mandado un mensaje".

Mohedano, inmediatamente, ha protestado, afirmando que el abogado del PP "hace continuas alusiones a su persona" y ha negado que hubiera mandado un mensaje a sus peritos porque él "tiene un reloj normal y corriente".

Entonces, García Navarro ha indicado que el profesor Martínez Lago tiene "un reloj inteligente al que le ha mandado un mensaje", lo que ha provocado que Mohedano volviera a tomar la palabra para decir que los abogados del PP-A tienen "una cosa obsesiva" contra él porque no estaba mandando ningún mensaje.

El magistrado-presidente ha preguntado a Martínez Lago si puede recibir mensajes en su móvil, respondiendo el perito que si es necesario se quita su reloj, el cual, "por constitución física, le recuerda que no puede estar más de una hora sentado, así como le mide el esfuerzo que hace a diario, sus entrenamientos, etc."

"Lo guardo en la cartera", ha señalado por último el perito, después de que esta mañana el tribunal pidiera a los peritos que hicieran un uso adecuado de los aparatos tecnológicos.

A la vuelta del descanso de la tarde, el presidente-magistrado ha expresado que "no tiene motivos para dar veracidad a una versión o la otra, pero a fin de evitar dudas y confrontaciones como la que ha tenido lugar, pido a los peritos que apaguen sus dispositivos móviles y aplicaciones de mensajería en portátiles".

PREGUNTA "CAPCIOSA"

De otro lado, la sesión de tarde ha contado con la segunda llamada de atención de la Sala a un perito, en este caso Juan Ramallo, propuesto por la defensa la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, después de que éste calificara de "capciosa" una pregunta del abogado del PP-A.

"Calificar de capciosa una pregunta me corresponde a mí y si no lo he dicho es porque no lo considero así. Es una calificación inoportuna e impertinente", ha afirmado el magistrado Calle Peña, quien esta mañana reprochó a Juan Antonio Carrillo, perito de la defensa de Carmen Martínez Aguayo, por idénticas circunstancias, una insinuación de pregunta "capciosa".