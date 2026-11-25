Ausencia de balasto justo en la zona del siniestro en Adamuz, donde constataron la existencia de un bache no auscultado desde dos meses antes del accidente, pese a aumentar. - GUADIA CIVIL

MONTORO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que el domingo 18 de enero murieron 46 personas y hubo más de 150 heridos, ha pedido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil que "a la mayor brevedad" informe de otros laboratorios con "medios y capacidad técnica para la realización de los ensayos propuestos sobre el balasto y las traviesas".

Así lo transmite la jueza en una providencia de este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que la directora del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) ha remitido un correo electrónico al órgano judicial el día 16 de noviembre, por el que se informa de "la imposibilidad de practicar los ensayos encomendados sobre las traviesas de hormigón y cumplir con el plazo ordenado", según la providencia del día 30 de octubre.

Además, acuerda dar traslado a los peritos judiciales y la Policía Judicial de la documentación aportada por Intermodalidades de Levante SA (ILSA) con el informe de datos de diagnosis del tren Iryo siniestrado; a la vez que procede a la insaculación de los peritos cuya formación recae sobre aspectos más relacionados en base a qué expertos incluidos en la lista remitida por la Sociedad Española de Integridad Estructural-Grupo Español de Fracturas, teniendo en cuenta su formación y especialidad, se adaptan más al objeto de la pericia.

Asimismo, da traslado a los peritos judiciales y la Policía Judicial de los informes técnicos periciales del técnico de Hasler Rail --empresa especializada en descifrar las cajas negras--, de los técnicos de Iryo y de los técnicos de Hitachi; así como a la Guardia Civil del informe de los peritos judiciales sobre el avance del estado actual de su dictamen, y a los peritos judiciales del informe remitido por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat).

BALASTO "DEFECTUOSO"

En relación con el balasto, un exempleado de la empresa que lo suministra a Adif para las vías de tren ha advertido a la jueza de que el material empleado en la zona del accidente es "defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación" e "incumple la normativa técnica de Adif", a la vez que le ha pedido ser testigo protegido y que valore como medida preventiva "la suspensión temporal del paso de trenes en dicho tramo mientras se realizan las comprobaciones e inspección técnica de la piedra sobre el terreno".

Así lo expone el extrabajador en un escrito presentado al Juzgado la semana pasada, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que subraya que "a la vista del desarrollo de las investigaciones que se instruyen por el accidente en el tramo de Adamuz y observando que las indagaciones se están derivando hacia distintas hipótesis sin dar con la causa raíz del problema", se ve en "la obligación moral y en el deber técnico de dar un paso al frente para facilitar de forma totalmente desinteresada la labor de Su Señoría y de los investigadores, aportando luz sobre la verdadera causa del deterioro de la infraestructura ferroviaria".

En concreto, explica que ostenta una trayectoria profesional de más de 30 años en la fabricación, selección y control de calidad de áridos y balasto para infraestructuras ferroviarias, poseyendo un conocimiento técnico especializado sobre la normativa de Adif, caracterización petrográfica y ensayos mecánicos de materiales.

En este caso, indica que fue objeto de despido por parte de su entidad empleadora como consecuencia directa de su "negativa explícita a participar en la fabricación, mezcla y comercialización de balasto que no cumplía con los pliegos técnicos ni con los estándares exigidos". Dicho despido se encuentra actualmente judicializado.

Así, destaca que al poner en conocimiento de la autoridad judicial "datos cruciales de trascendencia penal e interés público" derivados de su relación laboral previa, solicita formalmente ser tratado con la condición procesal de testigo, acogiéndose expresamente a las garantías y derechos reconocidos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción --"garantía de no represalia, reserva de identidad y protección integral al informante"-- y, en caso de estimarse un riesgo objetivo para su persona o entorno por la autoridad judicial se acuerden medidas de protección.

"INCUMPLIDOR DE LA NORMATIVA TÉCNICA DE ADIF"

De este modo, remarca que el balasto instalado en el tramo de Adamuz, "incumplidor de la normativa técnica de Adif", proviene de la cantera en la que prestaba sus servicios. "Dicho material es defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación, lo que provoca la generación de finos, la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía", asegura el exempleado, para apuntar que "por estricta prudencia técnica, responsabilidad en materia de seguridad ferroviaria y para comprobar de inmediato la veracidad de estos hechos", pone en conocimiento de la jueza estas circunstancias para la adopción de las medidas preventivas procedentes.

Al respecto, afirma que conoce "la ubicación exacta y puntos kilométricos concretos de la vía donde fue instalado el balasto defectuoso". Con el fin de "velar por la integridad de la prueba, garantizar la estricta cadena de custodia, evitar cualquier alteración del material y asegurar la máxima transparencia procesal", manifiesta su disposición a "revelar dichos puntos únicamente de manera presencial, solicitando formalmente estar físicamente presente tanto en la inspección sobre el terreno para el señalamiento y toma de muestras junto a la fuerza instructora/peritos, como posteriormente en las instalaciones del laboratorio oficial designado en el momento de la entrega, recepción, apertura y preparación de las citadas muestras para su ensayo".

También, indica que "la realización de análisis y comprobaciones que se solicitan no constituye una medida excepcional ni arbitraria, sino que está plenamente contemplada y reglamentada en la propia Normativa Técnica de Adif (Especificaciones Técnicas y normas UNE-EN de aplicación)", a lo que añade que "es un procedimiento totalmente legal, factible, técnicamente accesible y ejecutable en cualquier momento, resultando además de obligada e ineludible práctica en un contexto de investigación judicial por un accidente ferroviario".

FACILITARÁ LA TRAZABILIDAD CON DOCUMENTACIÓN Y ALBARANES DE ENTREGA

Igualmente, asevera que, una vez realizada la toma de muestras e inspección sobre la vía y "una vez que los análisis analíticos y ensayos mecánicos confirmen de forma fehaciente que dicho balasto incumple la normativa técnica exigida", procederá "de inmediato a señalar e identificar ante los investigadores o el Juzgado el lugar exacto, frente de cantera o acopio de donde procede el material defectuoso dentro de la propia cantera, así como la ubicación del resto de vías ferroviarias y suministros afectados, facilitando la plena trazabilidad con documentación y albaranes de entrega".

Asimismo, "con carácter meramente secundario y para el conocimiento de la investigación una vez comprobado lo relativo al balasto en la vía principal", hace constar que "en la citada cantera/planta se está fabricando y suministrando asimismo piedra para mezcla bituminosa --aglomerado asfáltico-- fuera de la normativa técnica aplicable --incumpliendo la Norma 6.1-IC de Secciones de Firme del Ministerio de Transportes y la norma UNE-EN 13043--, aspecto sobre el cual se ampliarán datos en la fase correspondiente si la instrucción lo estima oportuno".