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CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha emitido la declaración ambiental estratégica favorable del Plan de Ordenación Urbana (POU) de Chiclana de la Frontera, que ha sido firmada este jueves por la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz.

La resolución considera que el plan no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque deberá cumplir los informes sectoriales de carácter vinculante, como ha informado la Junta en una nota.

Con este trámite, el municipio avanza hacia la aprobación definitiva del instrumento urbanístico, que aún debe completar su procedimiento.

Como se ha apuntado Chiclana cuenta con unas Normas Subsidiarias aprobadas en septiembre de 1987, hace 39 años. Los planes generales posteriores, aprobados en 2003, 2007 y 2016, fueron anulados judicialmente.

La actualización del planeamiento se desarrolla ahora bajo la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), mediante el Plan General de Ordenación Municipal y el Plan de Ordenación Urbana. La declaración ambiental corresponde exclusivamente a este último.

El POU es la figura de planeamiento que establece la Lista para ordenar urbanísticamente los suelos que reúnen las condiciones recogidas en el artículo 13 de la ley para ser considerados urbanos. Su propuesta se centra en consolidar y regenerar la ciudad existente, evitando expansiones innecesarias y aprovechando los espacios que necesitan una renovación.

Tras estudiar tres alternativas, se ha seleccionado la que apuesta por la regeneración y revitalización mediante la reforma de vacíos urbanos y la mejora del entorno.

Desde la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio se señala que la aprobación del POU supondrá "un paso importante" para adecuar el planeamiento urbanístico de Chiclana a los criterios de la Lista.

No obstante, la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio ha señalado que para completar la ordenación urbanística del término municipal resulta "imprescindible" la elaboración y aprobación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), instrumento que establece el modelo de ciudad y la planificación del suelo rústico.

Corresponde al Ayuntamiento de Chiclana impulsar y tramitar los instrumentos de planeamiento urbanístico necesarios para completar la ordenación del municipio.

En el caso de Chiclana, este instrumento resulta "especialmente relevante" por la problemática que arrastra el municipio desde hace décadas en relación con la ocupación del territorio por usos incompatibles con las características del suelo rústico.

La aprobación del nuevo PGOM permitirá establecer las propuestas de ordenación de los usos y las protecciones de todas las categorías de suelo rústico, con el objetivo de garantizar su adecuación ambiental y territorial a un modelo de desarrollo sostenible del municipio.

Para completar o mejorar la urbanización y obtener suelo destinado a dotaciones, el documento recoge 46 actuaciones. A ellas se suman siete de transformación para la mejora urbana y 13 de reforma interior con ordenación detallada. Otros 30 ámbitos quedan identificados para futuras reformas, que deberán concretarse mediante planes específicos.

Según el informe de Aguas, el planeamiento incorpora una previsión de 6.645 nuevas viviendas y 226 plazas turísticas. Estas cifras expresan las posibilidades recogidas en el POU y no equivalen a viviendas autorizadas ni a compromisos de ejecución. Entre sus objetivos figuran facilitar el acceso a una vivienda asequible y mejorar las dotaciones para favorecer la cohesión social.

La renovación de los núcleos urbanos también busca mejorar los espacios públicos y los equipamientos, junto con una movilidad más sostenible.

En esa transformación, el plan plantea la renaturalización del río Iro y el reverdecimiento de la ciudad, al tiempo que persigue conservar el patrimonio histórico y los edificios que forman parte del paisaje. El fortalecimiento de la infraestructura verde se vincula, además, a la adaptación al cambio climático.

TURISMO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DE VÍAS PECUARIAS

La integración de las actividades económicas en el entorno urbano se acompaña de una apuesta por un turismo sostenible y de calidad. Su desarrollo deberá respetar el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres, garantizar el tránsito y el acceso público al litoral y ajustarse a los usos compatibles y a las autorizaciones que correspondan.

Asimismo, el POU deberá proteger las vías pecuarias y someter cualquier modificación o desafectación a los procedimientos legalmente establecidos.

El informe final sobre esta materia fue favorable el 8 de mayo de 2026.

Por su parte, el ámbito del plan se encuentra fuera de los límites del Parque Natural Bahía de Cádiz, conforme al Decreto 130/2024. El informe de Aguas acredita disponibilidad de recursos dentro de la asignación del Plan Hidrológico Guadalete-Barbate para el horizonte 2027.

La demanda adicional estimada asciende a 921.985 metros cúbicos anuales, con una demanda total futura de 8.256.820 metros cúbicos al año, inferior a los 9.131.710 asignados. Esta disponibilidad queda sujeta a que la dotación bruta no supere los 230 litros por habitante equivalente y día.

El Ayuntamiento deberá acompañar el desarrollo urbano con las infraestructuras necesarias y cumplir el condicionado hidráulico. Así, tendrá que elaborar un plan integral de saneamiento y obtener autorización para nuevos puntos de vertido por lluvias. También deberá ampliar las depuradoras antes de comprometer los límites de emisión.

A su vez, deberá preparar un plan de reutilización y un proyecto de doble tubería para los campos de golf, con la excepción de Novo Sancti Petri.

Las condiciones establecidas exigen mejorar los depósitos y eliminar progresivamente las conexiones directas a la red de abastecimiento en alta. Además, se recomienda aprobar una ordenanza de drenaje urbano sostenible.

La evaluación ambiental comenzó con la solicitud municipal de mayo de 2023. Tras la aprobación inicial del POU en octubre de 2024, el Ayuntamiento abrió un periodo de información pública de 45 días hábiles, durante el que Urbanismo recibió 358 alegaciones.

La documentación para formular la declaración ambiental se completó en junio de 2026 y las últimas respuestas de los servicios competentes se recibieron en octubre y noviembre. La resolución establece su remisión al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para publicación en un plazo de quince días.

Desde esa publicación, la declaración tendrá una vigencia de dos años si no se aprueba el plan, prorrogable en los términos previstos en la propia resolución.