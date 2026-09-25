La jueza convoca a los peritos la próxima semana para la inspección ocular del tren Iryo siniestrado en Adamuz (Córdoba)

Archivo - Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz transportado por una grúa, a 23 de enero de 2026. - Europa Press - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero de este año causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha convocado a los peritos judiciales la próxima semana, desde el día 29 de septiembre para la inspección ocular y realización de reportaje fotográfico de los vagones 1 a 8 del tren Iryo siniestrado.

Así se recoge en la providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista del oficio, derivado de las actuaciones principales, presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Córdoba del día 18 de septiembre por el que se da cumplimiento de lo ordenado por providencia del día 12 de agosto, informando al órgano judicial de las fechas previstas.

En dicho oficio se transmite que una vez puestos en contacto con las partes que han de participar en tal actuación, se ha previsto que la misma se lleve a cabo los días 29 --los vagones 6, 7 y 8-- y el día 30 de septiembre --de los vagones 1 a 5--, con la posibilidad de extenderse también al día 1 de octubre.

Al respecto, está prevista la participación de investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en ese acto, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la providencia de la jueza en la que se les autorizaba al acceso al interior de esos vagones a efectos de realizar reportaje fotográfico.

Por otra parte, la UOPJ ha presentado un oficio el día 21 de septiembre aportando copia de las grabaciones recopiladas por dicha unidad perteneciente el proyecto 'TrainData' de la operadora ferroviaria Renfe, para que se una al caso y se dé traslado de las grabaciones a los peritos a los efectos oportunos.