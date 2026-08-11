El jueza deja libre e imputa homicidio imprudente al conductor implicado en el accidente mortal de Montalbán (Córdoba)

Carretera en la que ha tuvo lugar el accidente en Montalbán de Córdoba. - 112

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montilla (Córdoba) ha acordado este martes la libertad provisional del conductor implicado en el accidente en el que el pasado viernes falleció un motorista y resultó herido grave su acompañante en el término municipal de Montalbán, siendo investigado el conductor por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente y de lesiones por imprudencia.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota, el conductor fue detenido y puesto en libertad por la Guardia Civil el mismo viernes en que tuvo lugar el accidente, siendo citado para comparecer este martes en la sede judicial montillana.

Ante la titular del órgano judicial, el conductor investigado se ha acogido a su derecho a no declarar y ninguna de las partes ha solicitado su ingreso en prisión preventiva, por lo que no hubo que convocar la comparecencia de prisión. A petición del fiscal, la juez ha acordado la doble medida cautelar de retirada del permiso de conducir y la prohibición de conducir vehículos.

Además del delito de homicidio imprudente y lesiones por imprudencia, el conductor también será investigado por un delito contra la seguridad vial por presuntamente conducir bajo el efecto del alcohol y de sustancias estupefacientes. También se está averiguando si cometió un segundo delito contra la seguridad vial, por exceso de velocidad.

EL ACCIDENTE

El accidente, que se produjo en la madrugada del pasado viernes, se saldó con la muerte de un motorista, resultando herido muy grave su acompañante, un joven de 18 años, que se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de la capital. Ambos, vecinos de La Rambla (Córdoba), viajaban en la motocicleta con la que colisionó el turismo conducido por el ahora investigado.

El suceso tuvo lugar en el kilómetro 25 de la carretera A-3133, minutos después de las 05,30 horas del viernes, falleciendo en el lugar del accidente el motorista y siendo evacuado su acompañante, en primer término, al Hospital de Montilla y tras ello al Hospital Reina Sofía de la capital, mientras que el conductor del turismo, de 32 años, fue asistido por los servicios médicos y no precisó traslado hospitalario.

LUTO OFICIAL EN LA RAMBLA

Entretanto, el Ayuntamiento de La Rambla lamentó "profundamente" el mismo viernes el fallecimiento del joven vecino del municipio en el accidente de tráfico, a la vez que trasladó las condolencias de la Corporación Municipal y de todo el pueblo de La Rambla a su familia y amigos. Además, dijo espera "la pronta recuperación" del otro vecino herido en este "trágico accidente" en la carretera con Montalbán de Córdoba, que celebraba su feria, al igual de La Rambla.

En una publicación en redes sociales, el Consistorio anunció que decretaba 36 horas de luto oficial en La Rambla, que comenzaron a las 12,00 horas del pasado viernes y terminaron a las 24,00 horas del pasado sábado. Por ello, las banderas han ondeaddo a media asta, y se suspendieron o aplazaron todas las actividades de feria, deportivas y lúdicas en este período, quedando suspendida también, hasta nueva fecha, la entrega de premios del 96 Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica EnBarro.